İsmailağa Camiasının kıymetli hocalarından Mesut Demir Hocaefendi geçirdiği sonucunda ebediyete intikal etti. Mesut Demir Hoca kimdir? Mesut Demir Hoca nerelidir, kaç yaşında, neden öldü?

MESUT DEMİR HOCA KİMDİR?

Konuya ilişkin olarak İsmailağa Camiası'na yakınlığıyla bilinen Ahıska Yayınevi'nden yapılan açıklamada "Genç bir hocamızın, cemaatimizin hocalarından Mesut Demir Hocaefendi kardeşimizin geçirdiği ani bir kalp krizi neticesinde rahmet-i Rahman'a kavuşmuş olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Müteal Hazretlerinden kendisine engin rahmetler, sevgili ailesi, evlatları, yakınları, talebeleri ve sevenlerine sabr-ı cemil ve ecr-i ceziller niyaz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mesut Demir Hoca, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Cemaatte, ilim ve irşad faaliyetlerinde bulunan Demir henüz 50'li yaşlarındaydı.

Mesut Demir Hoca, “Ne zaman tekke ve zaviyeler kapatıldı. Âlimler, Allah dostları idam edildi, asıldı. Ondan sonra istedikleri dışarıdan derleme toparlama kanunlarla milleti idare etme yoluna gittiler" demişti ve ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Demir için savcılara çağrıda bulunmuştu.

Aslen Manisalı'dır. Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da dini derslerde almıştır.

Küçük yaşlardan itibaren Mahmut Efendi Cemaati'nin içinde yer aldı.

Muhammed Yelkenci ve Şehit Bayram Ali Hoca'nın eğitimlerine katıldı.

Sonraki yıllarda ise öğrenci yetiştirme görevine başladı.

Mesut Demir Hoca, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen hocalarından biri haline geldi.

Ramazanda birçok televizyon programına konuk oldu. Youtube'den verdiği sohbetler ile ün kazanmıştır.

Mesut Demir Hoca 2 Mayıs 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

MESUT DEMİR HOCA NEDEN ÖLDÜ?

Mesut Demir hocanın ölüm sebebi ani gelişen kalp krizi oldu.