Metin Milli neden öldü, hastalığı var mıydı, ne zaman öldü soruları merakla soruluyor. Türk sanat müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli, 80 yaşında hayatını kaybetti.

METİN MİLLİ NEDEN ÖLDÜ?

Metin Milli bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Gelen habere göre Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Metin Milli, 1943 yılında Mardin'de doğmuş ve kendine özgü tarzıyla Türk müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Popüler Türk sanat müziği olarak tanımladığı müziği ile bilinen sanatçı, 1990'lı yılların başlarına kadar bu türün öncülerinden biri olmuştur. "Seviyorum işte" parçasıyla müziğe damga vuran Milli, "Merhaba" albümünde yer alan "Çiçekler Yasta" adlı parça ile büyük başarı elde etmiştir.

Müzik kariyerine 1978 yılında Ankara Radyosu'nda başlayan Metin Milli, ilk profesyonel stüdyo kaydını 1977'de gerçekleştirmiştir.

4 altın plak ve kaset ödülü sahibi olan Milli, toplamda 15 albüm çıkarmıştır.

Ankara Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Metin Milli, çalışma hayatına 900. Ordu Donatım Ana Deposu Komutanlığı'nda başlamıştır.

Evlendiği Berciş Hanım'dan Bora adında bir oğlu olan Milli, üç dil bilmektedir ve uluslararası sismik araştırma ve sondaj firmalarının temsilciliğini yapmıştır.

"Müziği para kazanmak için değil, zevk için yapıyorum" diyen Milli, ticaretten elde ettiği geliri müziğe harcamıştır. Ayrıca müzikle birlikte resim ve tiyatroyla da profesyonel olarak ilgilenen Milli'nin "Hikayem" adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

22 YILLIK SAHNE HAYATINDAN SONRA ANİDEN ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Türk Sanat Müziği'ne altın harflerle adını yazdırmış ve 1980'li yıllara damga vurmuş bir isim olan Metin Milli, birçok hit eseriyle tanınmaktadır. "Seviyorum İşte," "Vurgun," "Şarkılara Sordum," "Pişmanlık" ve "Çiçekler Yasta" gibi şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Metin Milli, 1999 yılında müzik dünyasından ani bir vedayla ayrıldı. Son 15 yıldır da medyadan uzak bir hayat sürmektedir. Özellikle "Seviyorum İşte" şarkısını TRT ekranlarında seslendirirken giydiği pelerin ve arkasında tempo tutan kırmızı ceketli vokalistleriyle sosyal medyada sık sık caps'leri dolaşmaktadır. Ancak zaman zaman Metin Milli'nin maalesef vefat ettiği şeklinde haberler çıkmaktadır. Ekranlardan uzak olduğu için bu tür söylentilere neden olan usta sanatçı, yıllar sonra Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a verdiği röportajla konuştu.

Metin Milli'ye, neden 15 yıldır televizyona çıkmadığı sorulduğunda, şu açıklamayı yaptı: "Birden fazla konuğun olduğu bir programa hiçbir zaman katılmadım. Birkaç kez istisna olmuş olabilir, ancak diğer konuklar farklı alanlarda faaliyet gösteren sanatçılardı. Ayrıca, özel kanallarda Türk Sanat Müziği'ni yansıtacak, onu tanıtacak kaliteli programlar maalesef yok. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yaptığı programı yakın zamanda beğendim. Ancak üç gün sonra kavga ettiler ve yayından kaldırıldılar. Sibel Can ve Hakan Altun'un programını da çok beğeniyorum. Hatta beni davet ettiler, Polat Yağcı ısrarla çağırdı, ancak o tür bir programda malzeme olmak istemedim."

Metin Milli ayrıca tiyatro, resim ve müzik gibi alanlarda başarılı olan bir sanatçı olduğunu belirtti. Tiyatro geçmişinin üniversite yıllarına denk geldiğini ve amatör olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Resimle ilgilendiğini ancak diğer alanlardaki yoğunluğu nedeniyle zaman zaman ara verdiğini ifade etti. Ses sanatçılığının ise kendisinin öncelikli özelliği olarak toplum tarafından fenomen olarak kabul edildiğini belirtti.