"Mevlüde Genç İnsanlık Ödülleri" gelenekselleşecek

Eren, Almanya'da 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in cenaze töreni sonrası AA muhabirine açıklamada bulundu.

Almanya'daki Türk toplumu için tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Eren, "Mevlüde teyze hakikaten 29 yıl önce yaşanan bu elim hadise neticesinde göstermiş olduğu bu vakur ve erdemli duruşla tüm topluma, özellikle Almanya'nın Türkiye'ye bakışına örnek olacak şekilde muazzam bir tutum göstermişti ve 29 sene boyunca bu acıyı hep içinde yaşadı. Hem çocuklarının, torunlarının hatırasını yaşattı hem bunu topluma örnek olacak şekilde yaptı." ifadelerini kullandı.

Eren, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun 61. yılının birkaç gün önce dolduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Almanya'daki Türk toplumunun bu 61 yıllık hikayesinde nasıl bir Türk insan karakteristiği vardı derseniz, bunun somut hale gelmiş hali Mevlüde Genç teyzeydi. Çalışkan, bu ülkeye katkı sağlayan biriydi ve bu elim hadiseden sonra da burada yaşamaya devam etti. Üzüntümüz şu ki; Solingen'den sonra bu saldırılar devam etti. NSU cinayetlerini yaşadık, 3 yıl önce Hanau olayını yaşadık."

Irkçılığın ve yabancı düşmanlığın maalesef tüm dünyada bir veba gibi yayıldığına işaret eden Eren, "Almanya'da bunun derin kökleri var. Bugün Eyalet Başbakanının da belirttiği gibi onlar da bununla mücadele etmek için ellerinden geleni yapıyor ancak giden canlar geri gelmiyor. Biz Avrupa'daki Türk toplumu olarak öncelikle kendi acılarımızı unutmamalıyız, fakat bunları da geleceğe bir nefret duygusu olarak taşımamalıyız. Mevlüde teyze tam da bunu yaptı. Biz ne Solingen'i unutturacağız ne de Mevlüde teyzemiz unutulacak." diye konuştu.

Eren, "Her yıl 'Mevlüde Genç İnsanlık Ödülleri' vermeyi düşünüyoruz, bunu 2023'te vermeye başlayacağız. Böylece Mevlüde teyzemize vefamızı göstermeye çalışacağız." dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş da "Mevlüde annemizin burada yaşadıkları, 61 yıldır insanımızın yaşadıklarının bir örneğidir. Ölüm yıl dönümü de Türklerin Almanya'ya göçünün 61. yılına denk geldi. Örnek yaşadı ve bir örnek şahsiyet olarak bu dünyadan göç etti ama onun varlığı hep kalacak, onu hep hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.