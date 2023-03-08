Muharrem İnce aday mı? 2023 seçimlerinde aday olacak mı?

Muharrem İnce aday mı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak mı katılacak yoksa "Altılı Masa"nın adayına mı destek olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda aralık ayında yaptığı açıklamada, "Aday olacağım" demişti. Ancak ilerleyen zamanlarda "Altılı Masa" dışındaki diğer muhalefet partileriyle yaptığı kısa süreli ittifak görüşmeleri esnasında adaylık konusu muğlak hale gelmişti. Daha sonra Zafer Paritsi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından "Bizim adayımız" şeklinde öne çıkarılmıştı. Ancak iki parti arasındaki ittifak kısa süre içerisinde dağıldı. Bu nedenle İnce'nin ittifak adayı olma durumu da ortadan kalktı.

"Altılı Masa"nın adayını açıklamasından sonra yeni bir durum ortaya çıktı. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başkanlardan rica ederek Muharrem İnce ile görüşmelerini istedi. İnce'nin aday olmaktan vazgeçerek kendisine destek vermesini isteyeceği belirtiliyor. Peki, Muharrem İnce gelinen noktada aday mı?

MUHARREM İNCE ADAY MI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını söyledi. Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması halinde onu destekleyeceklerini belirtti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Özdağ, sadece gençlerden aldıkları oyun partiyi yüzde 2'nin üzerine taşıdığını iddia etti. Özdağ ayrıca insanların partiyi desteklediklerini ama bunu dile getirmekten çekindiğini öne sürdü.

Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını kaydeden Özdağ, böylece Zafer Partisi’nin barajı geçeceğini iddia etti.

İttifakın cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını söyleyen Özdağ, "Mansur Yavaş’ı aday göstermekten vaz mı geçtiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Onu biz aday gösteremeyiz ama CHP Mansur beyi aday yaparsa biz aday çıkarmayız ve onu destekleriz."

Özdağ, birçok kez cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı görmek istediklerini belirtmiş, hatta Yavaş Millet İttifakı tarafından aday gösterilmezse ona teklif götüreceklerini söylemişti.

ADAYIM DEMİŞTİ

2022 yılında Sefaköy Kültür Merkezinde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce soruları cevaplamıştı. Programa Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'in yanı sıra gençler de katılmıştı.

Gençlerin sorularını yanıtlamadan önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı adaylığım için hem üstüne para vereceğiz, hem de imza toplayacağız. 100 bin kişi imza verirse aday olacağım. İnşallah sizler de imza verirsiniz" demişti.

MİLLET İTTİFAKI GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından CHP'de gözler Muharrem İnce'ye çevrildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, daha önce yaptığı açıklamayla partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmuştu.

Adayın belirlenmesinin ardından oy hesapları yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile görüştü.

Görüşmede Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağı ele alındı.

Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Çetin, Öymen ve Karayalçın'ın Muharrem İnce'yle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Gerçekleştirilecek görüşmede eski başkanların Kılıçdaroğlu ve İnce'yi bir araya getireceği bilgisi aktarıldı.

Muharrem İnce'nin eski başkanlarla veya CHP'li yetkililerle görüşmeye hazır olduğu belirtiliyor.