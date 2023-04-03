Nadia Kahf'ın ilk duruşmasına Türk avukat girdi

"Aile içi şiddet ve uzaklaştırma" konusundaki ilk davasına bakan başörtülü hakimin karşısında tarafları temsil eden avukatlardan biri de New Jersey’de doğup büyüyen ve 10 yıldır avukatlık yapan 37 yaşındaki Erol Gülistan'dı.

Gülistan, duruşmada başörtülü Yargıç Kahf ile karşılaştığı andaki duygularını ve bu atamanın ABD’deki Müslüman toplum için önemi konusundaki düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Avukat Gülistan, “Bir hafta önceden bir müvekkil geldi, aile içi şiddet ve uzaklaştırma kararı çıktığını belirtti. Dilekçede bir hakimin adı yazıyordu. Pazartesi sabahı hakim değişikliği olduğunu belirten bir e-mail geldi ve Nadia Kahf’ın yeni hakim olduğunu gördüm o sabah. Bir yerden tanıdık geldi, sonra hatırladım, birkaç yıl önce bir davamız vardı avukatlar olarak." ifadelerini kullandı.

Mahkemedeki duruşmada başörtülü bir hakim gördüğü için çok duygulandığını belirten Gülistan, “O sabah 6-7 davası vardı. Birazcık şaşırdım, ilk defa hayatımda başörtülü bir hakim önüne çıkmak beni onurlandırdı." dedi.

Gülistan, 4-5 yıl önce Kahf ile aile sorunuyla ilgili davada tanıştığını, kendisinin kavgalı aileden kocayı, Kahf’ın da eşini temsil ettiğini anlattı.

Kahf’ın para derdinde olmayan, yardımsever avukat izlenimi bıraktığını belirten Gülistan, başörtülü bir hakim olarak atanmasını Müslümanlar için çok önemli ve umut verici bulduğuna işaret etti.

Gülistan, “Başörtülü bir Müslüman avukatın, ABD’de hakim olabilmesi çok büyük bir adım. Bazı ülkelerde hakim olmayı unut, başörtülü plaja bile gidilmiyor.” ifadelerini kullandı.

Benzeri örneklere bakarak 11 Eylül’den sonra Müslümanlara karşı artan ön yargıların, Kovid-19 salgınından sonra azalmaya başladığına inandığını kaydeden Gülistan, “İnanıyorum ki böyle adımlar atıldıkça ABD ile Müslüman dünyası arasında ilerleme oluyor ve bu ilerleme böyle devam ederse ABD’nin Müslüman dünyası ile ilişkisi daha da düzelmiş olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükannesinden kalan el yazması Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etmişti

Mart ayında New Jersey Valisi Phil Murphy tarafından eyalet tarihinin ilk Arap kökenli başörtülü hakimi olarak New Jersey Yüksek Mahkemesi Yargıçlığına atanan Suriye kökenli avukat Nadia Kahf, büyükannesinden kalan el yazması Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etmişti.

Kahf, yemin töreni sırasında “ABD’de New Jersey'deki Müslüman ve Arap topluluklarını temsil etmekten gurur duyuyorum. Genç neslin, kendileri kalmaktan korkmadan dinlerini yaşayabileceklerini görmelerini istiyorum. Çeşitlilik gücümüzdür, zayıflığımız değil.” diye konuşmuştu.

2 yaşındayken ailesi ile Suriye’den ABD’ye göç eden Kahf’ın, başörtülü hakim olarak atanması, özellikle Müslüman dünyasında ilgi görmüştü.

Kahf’ın göreve gelmesinden iki gün sonra Dalya Youssef adlı başörtülü avukat da New Jersey Yüksek Mahkemesinin Somerset bölgesine hakim olarak atanmıştı.

50 yaşındaki Yargıç Kahf, Paterson’da bulunan Passaic County Yüksek Mahkemesinde aile ve göçmenlik hukukuyla ilgili davalara bakıyor.

Kahf ve Youssef, başörtüsü takan hakimler olarak mahkeme kürsüsünde yerini alırken geçen yıllarda atanan Sharifa Salaam Essex'te ve Kalimah Ahmad da Hudson'da Müslüman kadın yargıçlar olarak New Jersey Yüksek Mahkemesinde görevlerine devam ediyor.

Müslüman erkeklerden Yargıç Sohail Mohammed Passaic'te, Rahat Babar Mercer’de ve eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Hany Mawla de şu an Temyiz Bölümü’ne başkanlık ediyor.

İnternetteki bazı kaynaklara göre, ABD'nin ilk başörtülü yargıcı, 2005'te Michigan Valisi Jennifer M. Granholm tarafından Wayne County Üçüncü Devre Mahkemesi'ne atanan Arap Amerikan Charlene M. Elder olarak biliniyor.