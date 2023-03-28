Nar ekşisi neden yasaklandı? Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşisi neden yasaklandı, sorusu son günlerin cevabı en çok aranan sorusu oldu. 24 Mart Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan 'Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınlandı. Bu karara göre piyasada mevcut olan nar aromalı sos, nar ekşisi, nar ekşili soslar ve nar ekşili şuruplara bir düzenleme getirildi. Peki, Nar ekşisi neden yasaklandı? Nar ekşisi yasaklandı mı?

NAR EKŞİSİ NEDEN YASAKLANDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir bileşen eklenemeyecek. Piyasada olan ve nar ekşisi izlenimi veren ancak aslında nar aromalı sos, nar sosu, nar ekşisi sosu gibi isimler altında üretilen sosların üretimi yasaklanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, piyasa mevcut olan bu tarz ürünlerin yurt içinde piyasaya arzına artık izin verilmeyecek. Piyasada dolaşımda olan ürünler için ise son tarih 30 Haziran 2024 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra nar ekşisi izlenimi veren çeşitli soslar piyasada yer alamayacak.

İçerisinde sadece nar, nar suyu ve nar özleri bulunan doğal nar ekşisinin birçok faydası olduğu biliniyor. Doğal koşullarda üretilen ve katkı maddesi içermeyen nar ekşisinin kan basıncını dengelediği, içerisinde vitamin ve minareller ise vücut direncini artırdığı biliniyor. Ayrıca kolajen üretimini artırdığı, kemik ağrılarına iyi geldiği ve hücre yenilenmesine katkıda bulunduğu da öne sürülüyor.

Ancak paketlenmiş bazı nar ekşili sosların içerisinde fruktoz, glikoz, nişasta bazlı şeker gibi sağlıklı olmayan bileşenler bulunabiliyor. Piyasa bulunan nar ekşili soslar içerisinde nar oranı oldukça düşük olurken katkı maddelerinin oranı (asitlik düzenleyici, renklendirici karamel, koruyucu sodyum benzoat) artabiliyor. Bu katkı maddelerinin başta diyabet hastaları olmak üzere birçok kişide sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.