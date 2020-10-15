NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne anlama geliyor?

Navtex, son günlerde Doğu Akdeniz’deki hareketlilik, özellikle de Türkiye ve Yunanistan arsındaki gerilim nedeniyle gündeme gelmiştir. Navigational Telex" kelimelerinin kısaltması olan Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Navtex, uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerin ve teknelerin mevcut yayınları alabilmeleri için Navtex cihazı bulundurmaları gerekmektedir. Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 Nm) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları dört saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendirilir, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılır. Kazalar, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında da mesaj verilir.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Türkiye, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir Navtex ilan etti. İlana göre gemi 22 Ekim'e kadar faaliyetlerini sürdürecek. Son Navtex, Kaş'ın hemen karşısındaki Meis Adası'nın güneyinde kalan suları da kapsıyor. Yunanistan, bu adımı “bölge barışı ve güvenliğine tehdit” olarak nitelemiştir.

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil-Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

Navtex uyarıları, denizcilere ücretsiz olarak sunulur.