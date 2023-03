Neslihan Seven kimdir, nerelidir? Neslihan Seven Akşener hakkında ne dedi?

Neslihan Seven kimdir, nerelidir, hangi partili soruları bugün en çok sorulan sorular arasında yerini alırken, dile getirdiği iddialar da sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Seven, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Altılı Masa"daki aday krizi nedeniyle masayı dağıtması ve masadan kalkmasından sonra gündeme geldi. Nedeni ise Akşener hakkında yaptığı bir konuşmanın ses kaydında kendisinin bulunması oldu.

Seven buradaki ses kaydında, Akşener aleyhinde çeşitli iddialarda bulunuyor. İddialar arasında Akşener'in FETÖ'cü olduğu veya Sorosçu olduğu gibi iddialar da bulunuyor. Peki, Neslihan Seven kimdir, nerelidir? Neslihan Seven Meral Akşener hakkında neler söyledi?

NESLİHAN SEVEN KİMDİR?

MHP'de siyaset yaparken İyi Parti'ye oradan da istifa ederek Zafer Partisi'ne geçtiği görülen Neslihan Seven, 1979 yılında İstanbul'da doğdu.

1998 yılında Işık Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim almaya başladı. Mezuniyetten sonra bir süre mesleğini sürdüren Seven, moda tasarım serüvenine ailesinin desteği ile adım attı.

2010 senesinde İstasyon Sanat Akademisi Moda Tasarım bölümünde tekrar öğrencilik hayatına başladı. 2012 senesinde Esmod İstanbul tarafindan düzenlenen drapaj atölyesine katıldı. Eğitmenliğini Yves Saint Laurent, Guy Laroche, Jean Pataou, Balmain gibi moda tarihini yazan birçok isimle birlikte çalışmıs drapaj teknikleri konusunda ustalaşmıs, bugün neredeyse tüm moda okullarında kaynak olarak kullanılan “The Art Of Draping” kitabının yazarı Nils Christian Ihlen Hansen’in drapaj teknikleri atölyesinde 6 farklı drapaj tekniği konusunda çalısmalar yaptı.

2013 senesinin başlarında İstanbul Moda Akademisinde Yaratıcı Drapaj atölyesine başladi. IMA’daki eğitimini başarıyla tamamladı.

Aldığı tüm eğitimleri duayen moda tasarımcısı Ahmet Eraslan’ın atölyesinde pekiştiren Seven, Eraslan ile bir süre birlikte çalışma fırsatı yakaladı.

7 Aralık 2014 tarihli ilçe kongresi itibariyle seçilmiş olduğu MHP Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden 2017 yılında istifa etti.

27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı oldu. Daha sonra bu partiden ayrılarak Zafer Partisi'ne katıldı.

Işık Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden 2005 senesinde mezun olan Seven, mühendistir.