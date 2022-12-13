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Norveç Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'ya bağlandı!

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabında "Nijerya hükümet kurumu" olarak gösterildi.

Genel 13.12.2022, 19:21
Norveç Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'ya bağlandı!

Bakanlığın hesabından yapılan bir paylaşımda, Twitter'ın bu yanlışlığı düzeltmesi istendi.

Norveç Dışişleri Bakanlığının paylaşımında, "Değerli @TwitterSupport, Nijerya ile mükemmel ikili ilişkilerimizden ve alfabetik yakınlığımızdan memnun olsak da bizi Norveç olarak etiketlerseniz çok memnun oluruz. Bu Başbakan @jonasgahrstore ve Dışişleri Bakanı @AHuitfeldt için de geçerli." ifadesine yer verildi.

Twitter, Bakanlığın paylaşımından birkaç saat sonra yanlışlığı düzeltti.

Kaynak: AA
#norveç dışişleri bakanlığı #nijerya #Twitter
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