Norveç Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'ya bağlandı!
Norveç Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabında "Nijerya hükümet kurumu" olarak gösterildi.
Genel 13.12.2022, 19:21
Bakanlığın hesabından yapılan bir paylaşımda, Twitter'ın bu yanlışlığı düzeltmesi istendi.
Norveç Dışişleri Bakanlığının paylaşımında, "Değerli @TwitterSupport, Nijerya ile mükemmel ikili ilişkilerimizden ve alfabetik yakınlığımızdan memnun olsak da bizi Norveç olarak etiketlerseniz çok memnun oluruz. Bu Başbakan @jonasgahrstore ve Dışişleri Bakanı @AHuitfeldt için de geçerli." ifadesine yer verildi.
Twitter, Bakanlığın paylaşımından birkaç saat sonra yanlışlığı düzeltti.
Kaynak: AA
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