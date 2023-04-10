Ömer dizisi hangi ülkenin? İsrail yapımı olduğu doğru mu?

Ömer dizisi hangi ülkenin, hangi ülkenin dizisinden veya hangi diziden uyarlandığı soruları merakla soruluyor.

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisi konusunun ilginçliğiyle hayli dikkat çekiyor. Dizi, mahallesinde sevilen sayılan ve kendi halinde yaşayan bir imam ile evlatlarının hayat hikayesi konu alınıyor.

ÖMER DİZİSİ HANGİ ÜLKENİN?

İmamın evlatlarına ve çevresine karşı olan ilgisi, evlatlarının kendi çevreleriyle olan ilişkilerinin irdelendiği dizi aslında bir İsrail yapımı. Ancak dizinin Müslüman bir aileye uyarlanması ise hayli ilginç bulunuyor.

Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.

Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...

Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

SHTISEL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İddialara göre İsrail'de 2013 yılında yayınlanan ve 3 yıl boyunca yaklaşık 33 bölüm yayınlanan Shtisel isimli bir diziden uyarlandı.

"Shtisel", İsrail yapımı bir televizyon dizisidir. İlk olarak 2013 yılında yayınlanmaya başlayan dizi, İsrail Haredi Yahudileri'nin (ultra-Ortodoks Yahudiler) yaşamlarını anlatır. Dizi, aynı aileden gelen bireylerin hayatlarına odaklanır ve aile üyelerinin İsrail toplumuna nasıl uyum sağlamaya çalıştıklarını ele alır.

Dizinin ana karakteri, önde gelen bir Haredi ailesinin rabbisi olan Shulem Shtisel'dir. Shulem, aile üyelerinin hayatındaki sorunlarla uğraşırken, aynı zamanda birçok geleneksel Yahudi inancı ve uygulamalarını sürdürmeye çalışır.

Dizide, ayrıca Shulem'in oğlu Akiva Shtisel'in hayatı da anlatılır. Akiva, ressam olmak isteyen bir gençtir ve ailesinin beklentileriyle kendi tutkuları arasında sıkışıp kalır. Ayrıca, Akiva'nın romantik hayatı ve ilişkileri de dizinin önemli bir konusudur.

"Shtisel", eleştirmenler tarafından övülen ve uluslararası bir izleyici kitlesine sahip olan bir dizi olarak kabul edilir. İsrail kültürünü ve Haredi toplumunu göstermesi açısından da önemli bir yer tutar.