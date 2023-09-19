Onur Can Özcan neden öldü, ne zaman ve nerede hayatını kaybetti soruları üzerinden yıllar geçmesine karşın hala soruluyor. Onur Can Özcan sevgilisi kimdi, kaç yaşında, nerede öldü soruları da yine üzerinden yıllar geçmesine rağmen hayranları tarafından hala merakla soruluyor.

ONUR CAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?

Onur Can Özcan, genç yaşında, 3 Haziran 2018 tarihinde dünyaya veda etti. Özcan, "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla müzik sektöründe iz bırakmış ve ölüm yıldönümünde merak konusu olmuştur.

Onur Can Özcan

Özcan, 6 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Kendisi bir besteci, solist ve söz yazarıdır. Müzik kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır ve özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla tanınmaktadır.

Maalesef, Özcan, Şile'de denize açıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Onur Can Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştır.

Onur Can Özcan'ın kısa ama etkileyici müzik kariyeri, YouTube'da yayınladığı videolarla milyonlarca müzikseverin dikkatini çekmiştir. Şarkıları, dinleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiştir ve "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi eserleriyle hatırlanmaktadır.