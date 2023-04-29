Oy kullanmak zorunlu mu? Seçimde oy kullanmamanın cezası nedir?

Oy kullanmak zorunlu mu, seçimlerde oy kullanmayanlara ceza kesiliyor mu, cezası ne kadar soruları bu aralar seçmenler tarafından merakla soruluyor.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor.

18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı oy kullanmak üzere sandık başına gidebilecek.

Seçme ve seçilme yeterliliğine sahip bütün vatandaşların vatani görev olarak her seçimde oy kullanması gerekiyor.

Bir ülkenin nasıl yönetileceğine o ülkede yaşayan vatandaşlar karar verir. Bu nedenle, seçilecek kişilerin kimler olacağına da yine aynı şekilde bu ülkede yaşayan seçmenler karar verecek.

Ülkenin nasıl yönetilmesini istiyorsanız o şekilde davranmanız gerekiyor. En iyi yönetici olduğunu düşündüğünüz adaya gidip oy vermek durumundasınız.

OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı hem de Milletvekili seçimleri için sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş seçme hakkını kullanarak o tarihte oyunu kullanacak. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın çeşitli sebeplerle kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.