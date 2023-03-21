Papağan Fiyatları ne kadar? 2023 güncel papağan fiyatları

Papağanlar sıcak ülkelerde hayatlarını sürdüren kıvrık gagalı, etli ve kalın dilli, parlak tüylü kuşlardır. İnsanları taklit yetenekleri ile ünlüdürler. Papağanlar söylenen şeyleri tekrar eder ve bu sebeple evlerde beslemek insanların hoşuna gider. Papağanlar genellikle Afrika, Amerika, Asya ve Okyanusya’nın tropikal orman bölgelerinde yoğunluklu oluruk yaşamlarını sürdürür. Evil papağan türlleri; Sultan, Cennet, Jako, Kakadu, Pakistan, Forpus, Macaw türü papağanlar evlerde beslenebilen türlerdir. Papağan fiyatları nasıl, 2023 yılı papağan fiyatları merak edilen konular arasında. işte türlerine göre papağan fiyatları

Papağan türleri; Sultan, Cennet, Jako, Kakadu, Pakistan, Forpus, Macaw olarak sıralanabilir. Evcil olan bu türleri pet shoplardan edinmek mümkündür. İşte evcil papağan fiyatları.

Papağanlar çok çeşitli hayvanlardır ve yaklaşık 300 türü vardır. Bilinen ve tercih edilen türleri şu şekildedir;

Sultan

Cennet

Jako

Kakadu

Pakistan

Forpus

Macaw

En ucuz papağan fiyatları 300 TL 'den başlamaktadır. Papağan fiyatları 10 bin Tl'ye kadar çıkabilmektedir.

Sultan Papağan fiyatları, 400 ile 1000 TL arasında değişiyor

Cennet Papağan fiyatları, 300 ile 500 TL arasında değişiyor

Jako Papağan fiyatları, 8.000 ile 10.000 TL arasında değişiyor

Kakadu Papağan fiyatları, 5.000 ile 10.000 TL arasında değişiyor

Pakistan Papağan fiyatları, 850 ile 1.250 TL arasında değişiyor

Forpus Papağan fiyatları, 200 ile 400 TL arasında değişiyor

Sultan Papağan

Türkiye'de en çok beslenen papağan türlerindendir. Fiyatı, 400 Tl ile 1000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Sultan papağan konuşmaya en yatkın papağan türüdür. Oynanabilir ve insanlar tarafından çok tercih edilir. Konuşma etenekleri üst düzeydir. Taklide yatkındır. Evcildir. 3. Aydan sonra taklide başlar ve cevap verme yetileri gelişir. Çığlık da atar ve bir şeye karşı uyarıcıdırlar. 15 yıl ömürleri vardır. Çok nadir durumlarda en çok 22 yıl yaşayabilirler.

Sultan Papağanın, erkek papağanların konuşma ihtimali dişilerinden daha yüksektir ve bazı türleri birkaç kelime veya kelime öbeği konuşabilirler. Sultan papağanı dişi mi erkek mi anlamak için, tüylerine bakılır. Dişi Sultan Papağan sadece bazı kuş ötüş sesleri çıkarabilir, konuşmaz.

Sultan papağanlarının evde bakımı basittir. Tırnak ve gaga bakımı özen ister. İnatçıdır, bebekken edinmek gerekir. En çok üzüm, çilek, papaya, mango, ananas ve kavun yemeyi tercih eder.

Cennet Papağan Özellikleri

Cennet Papağan, evcil türlerden biridir. Cennet papağan fiyatları, 300 ile 500 TL arasında değişir. Konuşma kabiliyeti çok azdır. Evcildir ancak Sultan papağan gibi taklit yetisi yoktur. Çift olarak yaşamayı severler. Eğer tek bakılacaksa çok ilgi ister. Suyu ve yıkanmayı en çok seven türlerdendir. 10 yıl yaşarlar. İlk aylarında turuncu renkte olan gagası 3 aydan sonra kırmızıya döner. Yavruların ayaklarında var olan benekler 6 aydan sonra yok olur.

Jako Papağan Özellikleri

Jako Papağan fiyatları 8.000 TL ile 10.000 TL arasındadır. Afrikalıdır. Çok iri bir türdür ve ağırlıkları yarım kiloyu bulur. Akıllı kuşlardır. Konuşabilir ve taklit yeteneği vardır. 1000 kelime kadar öğrenebilir. En çok konuşabilen türlerdir. İnsanları en iyi taklit eden türdür. Jako papağanlar, konuşan papağanların birinci sırasına konubilir. Sevecendirler.

Kakadu Papağan Özellikleri

Kakadu Papağan fiyatları 5.000 TL ile 10.000 TL arasında değişir. Konuşma yetisi sınırlıdır. 15 - 20 kelime kadar öğrenebilir. 15 - 20 yıl kadar ömrü vardır. Sevecendir. Kemirgendir. Genelde beyaz renktir. Nadiren renkli olanları vardır.

Pakistan Papağan Özellikleri

Pakistan Papağanı fiyatları 850 TL ile 1.250 TL arasında seyreder. Eğlencelidir. Zekidir. Konuşma yetisi vardır. Oynamayı sever.

Forpus Papağan Özellikleri

Forpus Papağanı fiyatları 200 TL ile 400 TL civarındadır. Muhabbet kuşu gibidir. Güney Amerikalıdır. Çift yaşamayı sever. Boyutları muhabbet kuşu kadardır. Sevecen kuşlardır. Bakımı oldukça koluydır. Evde beslenebilir.

Papağanlar ne ile beslenir?

Papağanlar, kuş türleri içinde evde beslemesi en çok tercih edilen türlerdir. Kuruyemiş, tohumlar meyve sebzeler, ekmek, yumurta, hindi ve tavuk eti, yeşillikler gibi besinler ile beslenirler.

En çok konuşan papağan hangisi?

Lori diğer adı ile geveze lori, adından da anlaşılacağı gibi en geveze olan, en çok konuşan papağandır.

Papağan ısırmaması için ne yapmalı?

Papağan ile yumuşak ve sakin oynamak gerekir. Sert davranmaktan kaçınılmalıdır. Bir aparat ile oynamayı tercih edebilirsiniz. Uykudayken ve beslenirken uzak durun.

Papağan nerede bulunur?

Papağanlar egzotik hayvanlardır ve Avrupa'da İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülkede görülür. Evcil türleri pet shoplarda bulunur.

Papağan çay içer mi?

Siyah çay kanı koyulaştırır ve damarlara zarar verebilir. Papağanlara siyah çay verilmemelidir.

Papağan ne yemez ?

Papağanların yememesi gerek gıdalar: Tuz ve tuz içeren tüm besinler, aşırı yağlı kraker, patates cipsleri, avokado, kahve ve kafein içeren yiyecek ve içecekler, alkol içeren gıdalar, elma ve diğer meyve çekirdekleri, sarmısak ve soğanlı maddeler, şekerli gıdalar, çikolata.