Pazartesi okul var mı 2023? Pazartesi okullar neden tatil?

Pazartesi okul var mı, Pazartesi günü okullar neden tatil sorusu bu aralar merakla sorulurken, okulların ne zaman açılacağı da yine aynı şekilde merakla soruluyor.

1 Mayıs, Dünya İşçi Sınıfı'nın uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. İlk kez 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde işçiler, iş saatlerinin azaltılması talebiyle büyük grevler başlatmışlardı. Bu grevler sırasında 1 Mayıs 1886'da Chicago'da polisle işçiler arasında çatışma çıktı ve birçok işçi hayatını kaybetti.

Olayların ardından Uluslararası İşçi Birliği, 1889 yılında 1 Mayıs'ın Dünya İşçi Sınıfı'nın birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanması kararını aldı. Günümüzde birçok ülkede 1 Mayıs, işçilerin hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için düzenlenen gösteriler, yürüyüşler ve etkinliklerle kutlanmaktadır.

Ancak bazı ülkelerde 1 Mayıs, hükümetlerin işçi örgütlerine ve protesto eylemlerine müdahale ettiği, hatta yasakladığı bir gün olarak da bilinmektedir.

PAZARTESİ OKULLAR NEDEN TATİL?

Kısa süre önce bayram tatili ile birleşen ara tatilin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yapmıştı.

Okulların kapanmasına sayılı haftalar kala bazı özel günlerde de eğitim öğretime ara verilecek.

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı olarak idrak edilecek.

İşçi Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar, PTT’ler, noterler, kargolar ve daha birçok kurum kapalı olacak.

Aynı zamanda pazartesi günü devlet daireleri ve okullar da kapalı olacak.

Yani pazartesi günü okullar olmayacak.

Böylelikle hafta sonu tatilinin de birleşmesiyle birlikte öğrenciler cumartesi, pazar ve pazartesi günü olmak üzere toplamda 3 gün tatil yapacaklar.

2 Mayıs 2023 Salı günü ise okullar yeniden kaldığı yerden devam edecek.