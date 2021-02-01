Dönmez: Türkiye'yi enerji ve teknoloji merkezi yapacağız

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl enerjinin her alanında attıkları adımlarla petrol üretiminin de hızlandığını, Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacaklarını ifade etti.

Ayrıca 2019 ve 2020'ye ait ham petrol üretim rakamlarının yer aldığı bir infografik de paylaşan Dönmez, 2019'da 14 milyon 664 bin varili kamuya, 6 milyon 85 bin varili özel sektöre ait olmak üzere toplam 20 milyon 750 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Dönmez, 2020'de ise 16 milyon 613 bin varili kamu, 5 milyon 656 bin varili özel sektör tarafından olmak üzere toplam 22 milyon 269 bin varil ham petrol üretildiğini belirterek, yıllık artışın 1,5 milyon varil olduğunu bildirdi.

AA