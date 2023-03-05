Rezan Epözdemir babası kimdir? Şevket Epözdemir'in neyi olur?

Rezan Epözdemir kimin oğlu, babası kimdir, nerelidir soruları bu aralar merakla soruluyor. Bursaspor maçında yeniden gündeme gelen Jitem ve Jitem'in kaybettiği insanlardan biri olarak bilinen Şevket Epözdemir'in de yeniden gündeme gelmesi beraberinde Rezan Epözdemir'in de gündem olmasını sağladı. Peki, Rezan Epözdemir'in babası kimdir, kimin oğludur?

REZAN EPÖZDEMİR'İN BABASI KİMDİR?

Öncelikle Rezan Epözdemir'in biyografisine bakalım: Aslen baba tarafından Bitlis'li olan Rezan Epözdemir İstanbul Fatih doğumludur.

Av. Dr. Rezan Epözdemir Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitirmiş ve yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur.

Sonrasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur.

2 adet kitabı bulunmaktadır. Birincisi "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", diğeri ise "Taraf Ehliyeti" olmak üzere yayınlanmış 2 tane kitabı bulunan Epözdemir, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İş, Sanat ve Spor dünyasından bir çok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, bir çok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde, "Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu", "Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış", "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat",' 'Gönüllü Vazgeçme'', ''Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma Tedbirleri'', ''İddianamenin İadesi'', ''Ceza Muhakemesinde Müdafinin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri'', ''Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçu'' "2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki", "Yargıçların Tutuklama Kararları İle İlgili Hukuki Sorumluluğu", "Basın Açıklamalarıyla Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılık", "İspatın Konusu" "Müsabaka alanlarındaki sporcuların hakaret içeren eylemleri ile kasten yaralama ve mala zarar verme eylemlerinin Türk Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi", "Bilişim sistemlerinde arama ve el koyma tedbirlerine genel bir bakış", Ceza muhakemesinde müdafiin önemi, hukuki statüsü ve müdafiden yararlanma biçimleri", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu (TCK M.136)", başlıklı makaleleri yayımlanan Epözdemir, kamuoyunun takip ettiği bir çok önemli dosyada Avukat olarak görev yapmaktadır.

Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir.

Kamuoyunda adı çokça duyulan Epözdemir ailesinin Siirt'in Baykan ilçesinden olduğu bilinir.

Rezan Epözdemir'in babası olduğu düşünülen Şevket Epözdemir ise Siirtli'dir. Aynı bölgeden olmaları da onların akraba olduğu düşüncesine neden olmuştu. Ancak ikilinin arasındaki bir akrabalık bağına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Rezan Epözdemir'in babasıyla ilgili olarak açık kaynaklarda hiçbir bilgi bulunmuyor. Bir röportajında babasıyla ilgili sadece bir cümle kurduğu görülüyor. O cümleler şöyle:

Babam Kahramanımdı

Öğrencilik yıllarında okula gitmek için yol parası bile bulamayan, barlarda çalışan Rezan Epözdemir Etiler Ulus’ta garsonluk yaparken yanında çalıştığı, çekindiği patronunun şimdilerde avukatlığını yapıyor.

Babasına olan özlemi ile geçen gençliğinin sancılı günlerinden sonra genç yaşta mesleğindeki başarısı ile babasının kahramanı Rezan Epözdemir toplumunda kahramanı olmayı başardı.

Şevket Epözdemir kimdir?

Şevket Epözdemir, Kürt kökenli ünlü avukatlardan biriyken Jitem tarafından öldürüldüğü ileri sürülen faili meçhul şahıslar arasında yer alıyor.

Şevket, önceleri Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde öğretmendir.

Türkiye Kürdistan'ı Demokrat Partisi'ndeki faaliyetlerinden dolayı 1968 yılında Yozgat'a sürgün edilir.

O da bu sürgünü fırsata çevirerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolur ve okuluna devam eder. Mezun olduktan sonra da avukat olur.

Bölgenin en parlak ve meşhur avukatlarından biriydi. Türkiye'nin çok karanlık bir tünele girdiği, faili meçhul cinayetlerin çok arttığı bir dönemde, 25 Kasım 1993 yılında evinin önünden kaçırıldı ve cenazesi ertesi gün Bitlis-Norşîn karayolunda bir karakolun yakınında bulundu.

O da muradına ermemişlerin kervanına katıldı.

Oğlu Serdar Epözdemir de babası gibi avukat olup onun katillerinin bulunması için çalışırken babasıyla ilgili olarak şunları anlatmıştı:

Babam ile ilgili söyleyebileceğim en önemli tespit o bir bilgeydi. Acı olan kısmı ise bunu kendisini kaybettikten sonra anlamamdı. Birçok erdemli davranışı kısa zamana ancak bilgelerin sığdırabileceğini anladığımda onu kaybetmiştim. Hangi özelliğini anlatsam diğeri eksik kalır diye hayıflanırım. Minar Köyü Siirt ili Baykan ilçesine bağlı bir köy. Babam 1943’de doğuyor ve maalesef doğduktan kısa bir süre sonra annesini kaybediyor. Amcasının annesi Dade Gule, babasının yeni eşi Hacı Gulistan ve ağabeyinin eşi Medine Yenge onun büyümesinde çok emek veriyorlar. Duygusallığının çekirdekleri anne yokluğu ve bunu tamamlamaya çalışan insanların çabalarının etkisi ile o zaman atılıyor. İlkokula başladığında numarası: 1. Okumaya düşkünlüğü yanında kendi kaderi ile birlikte coğrafyanın kaderi üzerinde kafa yormaya o zamandan başlıyor. Tek dillilikten çift dilliliğe geçişi hele bunu Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği ile taçlandırışı babamın azmini göstermesi açısından manidardır.