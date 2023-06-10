Ronaldo Müslüman mı? Ronaldo Müslüman oldu mu?

Ronaldo Müslüman mı oldu, İslam dinine ihtida ettiği iddiaları doğru mu soruları bu aralar internetin popüler sualleri oldu. Peki, işin aslı nedir?

Şu anda Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında top koşturan dünyanın en ünlü futbolcusu Ronaldo, en son maçında gol sevincini önce taraftar ve arkadaşlarıyla yaşadı akabinde ise Müslümanların bir adeti olan "şükür secdesi"ne gitti.

RONALDO MÜSLÜMAN MI?

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Shabab karşısında attığı golün ardından "secde" etti. Bu hareketin ardından sosyal medyada "Ronaldo müslüman mı oluyor?" sorusu gündeme geldi.

Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Attığı golün ardından "secde" etti.

Ronaldo'nun secde etmesinden sonra herkes merakla sormaya başladı. Müslüman mı oldu? Şu ana kadar Ronaldo'nun Müslüman olduğuna dair bir haber veya açıklama bulunmuyor. Yaptığı hareketin Müslümanlara bir jest amaçlı olduğu tahmin ediliyor.

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı. Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti. Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

ARKADAŞLARI ALKIŞLADI

Ronaldo'nun gol sevinci sırasında takım arkadaşları 'secde' etmesini alkışladı ve büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü. Tüm bunlardan sonra 'Ronaldo müslülman mı oluyor?' sorusu da akıllara geldi.

İşte o anlar: Bu sezon takımıyla ligde 15 ve kupada 1 olmak üzere toplam 16 maça çıkan yıldız oyuncu 14 gol ve 2 asist yaparak takımının skor yükünü üstlendi.

AYRILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Mundo Deportivo'da çıkan haberde, Ronaldo'nun artık Suudi Arabistan'da oynamak istemedi ve Al Nassr'dan ayrılacağı iddia edilmişti.

Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano #Ronaldo, gol sonrası secdeye kapandı. pic.twitter.com/7bH6GbDR1i — Daily Ummah (@dailyummah) May 23, 2023

RONALDO KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz'in Madeira adasında doğdu. Futbol kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Ronaldo, adanın yerel takımlarında oynarken yeteneği fark edildi ve Sporting Lizbon altyapısına transfer oldu.

Sporting Lizbon'daki başarılı performansıyla uluslararası kulüplerin dikkatini çeken Ronaldo, 2003 yılında İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu. Manchester United formasıyla geçirdiği altı sezon boyunca büyük başarılar elde etti. Takımıyla üç Premier League şampiyonluğu, FA Cup birinciliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Bireysel olarak da çıkışını yaparak, FIFA Altın Top ödülünü kazanan ilk Portekizli futbolcu oldu.

2009 yazında, Ronaldo dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. 94 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşen bu transfer, o dönemdeki rekor bir transferdi. Real Madrid'deki kariyeri boyunca Ronaldo, takımıyla dört UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı ve La Liga'da birkaç kez şampiyon oldu. Ayrıca, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında dört kez FIFA Altın Top ödülünü kazandı. Real Madrid'de geçirdiği dokuz sezon boyunca Ronaldo, 450'den fazla maçta forma giydi ve 450'den fazla gol attı.

Temmuz 2018'de Ronaldo, Juventus'a transfer oldu. Juventus ile oynadığı ilk sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı ve gol kralı oldu. Ronaldo, fiziksel yetenekleri, hızı, gücü ve gol atan becerisiyle birlikte birçok futbolsever tarafından dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Ronaldo aynı zamanda Portekiz Milli Futbol Takımı'nın da önemli bir üyesidir. Milli takımıyla 2016 ve 2019 yıllarında UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu olarak da tarihe geçti.

Ronaldo'nun kariyeri boyunca kazandığı birçok ödül ve başarıları vardır. Ayrıca, oyuncu olarak futbol dışında da birçok sponsorluk anlaşması yapmış ve ticari açıdan büyük bir marka oldu.

Cristiano Ronaldo, hem takımı hem de bireysel olarak elde ettiği büyük başarılarla futbol tarihinde unutulmaz bir iz bırakan eşsiz bir oyuncudur. Yetenekleri, azmi ve çalışkanlığıyla dünyanın en tanınmış ve etkileyici futbolcularından biri haline geldi.