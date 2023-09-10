Ş, V, G, H harflerindeki şehirlerimizin listesi nedir?

Türkiye'deki 81 ilin bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur.

Yarışmada sorulan 1 milyon liralık sorunun cevap şıkları şöyle oldu:

A) Ş

B) V

C) G

D) H

1 milyon liralık sorunun doğru cevabı şöyle:

Türkiye'nin ş harfli illeri hangileri?

Şırnak

Uşak

NevŞehir

KırŞehir

Muş

Şanlıurfa

Kahramanmaraş

Gümüşhane

Eskişehir

Ş harfini içeren 9 tane şehrimiz bulunuyor.

Türkiye'nin V harfli illeri hangileridir?

Artvin

Nevşehir

Sivas

Yolva

Van

V harfi içerinde dört tane şehrimiz var.

G harfinde kaç şehrimiz var?

Bingöl

Yozgat

Zonguldak

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

g harfi içeren 6 adet şehrimiz var.

H harfli şehirlerimiz:

Afyonkarahisar

Ardahan

Eskişehir

Gümüşhane

Kahramanmaraş

Kırşehir

Kütahya

Nevşehir

Hatay

Hakkari

10 tane H harfi içeren ilimiz var.

Doğru cevap: V harif olacak

Dört tane V harfi içeren şehirlerimiz var. 5 tane V harfi içeren ilimiz var.

Bütün illerimizin listesi ise şöyle:

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Iğdır

Isparta

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kilis

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Siirt

Sinop

Şırnak

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Yalova

Yozgat

Zonguldak