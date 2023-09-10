Ş, V, G, H harflerindeki şehirlerimizin listesi nedir?
İçerisinde ş, v, g ve h harfleri bulunan şehirlerimiz hangileridir?
Türkiye'deki 81 ilin bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur.
Yarışmada sorulan 1 milyon liralık sorunun cevap şıkları şöyle oldu:
A) Ş
B) V
C) G
D) H
1 milyon liralık sorunun doğru cevabı şöyle:
Türkiye'nin ş harfli illeri hangileri?
Şırnak
Uşak
NevŞehir
KırŞehir
Muş
Şanlıurfa
Kahramanmaraş
Gümüşhane
Eskişehir
Ş harfini içeren 9 tane şehrimiz bulunuyor.
Türkiye'nin V harfli illeri hangileridir?
Artvin
Nevşehir
Sivas
Yolva
Van
V harfi içerinde dört tane şehrimiz var.
G harfinde kaç şehrimiz var?
Bingöl
Yozgat
Zonguldak
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
g harfi içeren 6 adet şehrimiz var.
H harfli şehirlerimiz:
Afyonkarahisar
Ardahan
Eskişehir
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kırşehir
Kütahya
Nevşehir
Hatay
Hakkari
10 tane H harfi içeren ilimiz var.
Doğru cevap: V harif olacak
Dört tane V harfi içeren şehirlerimiz var. 5 tane V harfi içeren ilimiz var.
Bütün illerimizin listesi ise şöyle:
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak