Şair Cengiz Numanoğlu vefat etti

Şair Cengiz Numanoğlu'ndan acı haber geldi. Numanoğlu'nun 82 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi

Ünlü şair Cengiz Numanoğlu, hayata veda etti. Numanoğlu, Bursa Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi ezanına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacak.

Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Derneğimizin kurucu üyelerinden, güzel şiirleri ile gönülde taht kuran Cengiz Numanoğlu, vefat etmiştir. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

CENGİZ NUMANOĞLU KİMDİR?

Antalya'nın Serik ilçesinde 1941'de dünyaya gelen Cengiz Numanoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini Akseki'de, liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamladı.

Numanoğlu, 1962'de Kara Harp Okulu'nu bitirerek, ordu saflarına katıldı. Cengiz Numanoğlu, 1982'de kendi isteğiyle kıdemli binbaşı rütbesinden emekliye ayrıldı.

Bir taraftan da müzikle yakından ilgilenen Numanoğlu, harp okulu yıllarından itibaren uzun seneler sahnelerde trompet çalarak, caz ve dans müziği icra etti.

Birçok güfte ve besteye imza atan Cengiz Numanoğlu'nun eserleri bazı ünlü sanatçılar tarafından seslendirildi. Bir 45'lik plağı da bulunan Numanoğlu, 1988'de Kur'an-ı Kerim'le tanıştı ve hayatını değiştirdi.

Cengiz Numanoğlu, 1993'te hacca gitti. Numanoğlu, daha sonra kendini tamamen şiir kitaplarına verdi ve insanlardaki manevi şuuru uyandırma amacıyla aralarında 'Şuur', 'Beytullah'ta Ben', 'Daha Kur'an Ne Desin?', 'Kur'an'ı Kerim'e Sor Da Söylesin' ve 'Kur'an Olmasaydı Ne Yapardım Ben' ve 'Kur'an Şiirleri'nin arasında bulunduğu birçok kitap kaleme aldı.

Şair, aynı zamanda 1988-1993 yıllarında TRT 1'de her hafta yayınlanan 'İnanç Dünyası' programında kendi şiirlerini seslendirdi.