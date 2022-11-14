Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 4 terörist öldürüldü.
Genel 14.11.2022, 10:15
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."
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