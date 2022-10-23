Salman Rüşdi'nin son durumu

ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen bir konferans sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi'nin son durumuna dair bir açıklama yapıldı.

Rüşdi'nin menajeri, Salman Rüşdi'nin bir gözünde görme kaybı yaşadığını ve bir elini kullanamadığını belirtti.

Menajer Andrew Wylie, Rüşdi'nin yaralarının çok derin olduğunu, boynunda üç ciddi yara bulunduğunu söyledi. Wylie, Rüşdi'nin bir gözünde görme kaybı olduğunu, kolundaki sinirler kesildiği için de bir elini kullanamadığını dile getirdi.

Rüşdi, yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabı sebebiyle tepkinin odağında yer alıyordu.

Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaretler içeren kitap, yazıldığı dönemde dünyada büyük tepkilere yol açmış, protestolar düzenlenmiş ve Salman Rüşdi ölüm tehditleri almıştı.

Kaynak: Mepa News