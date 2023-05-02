Sandık müşahidi para alır mı? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? 14 Mayıs seçimlerinde sandıklarda görev yapacak görevlilerin alacakları ücretler merak konusu olurken; hangi görevlilerin para alacağı, para alanların ne kadar bir ücret alacağı ise merakla soruluyor. Seçim görevleri belli oldu mu, görev alanların isimleri açıklandı mı soruları da yine merakla soruluyor.

Türkiye 14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçmek üzere sandığa gidiyor.

Sandıkların başında görev yapacak resmi devlet görevlileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek görevlendiriliyor. Bu görevliler genellikle devlet memurlarından oluşuyor.

Öte yandan sandıklarda ayrıca partilerin de müşahidleri bulunur. Bu müşahidler genelde gönüllülerden oluşur. Peki, Sandık müşahidi para alır mı? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak. Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler. Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı “Müşahit Görev Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sandık başında duracak kişilerin 6 asil üyeden oluşacağı öğrenildi. Öte yandan her asil üyenin bir de yedek üyesi olacak. Sandık kurulu ise başkan, gözlemci ve müşahit görevlilerinden teşekkül edecek.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Seçim sandık başkanı, bir seçim sırasında oyların toplanması ve sayımı işlemlerini yürütmek için atanan kişidir. Sandık başkanı, oy kullanımı ve sayımı sürecinin düzgün ve adil bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve görevi, seçim kurulu tarafından atanır.

Sandık başkanı, seçim günü oy kullanacak olan seçmenleri kabul etmek, kimliklerini kontrol etmek, oy pusulalarını dağıtmak ve seçmenlerin oylarını gizli bir şekilde vermesini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, oyların sayımını yapmak ve sonuçları seçim kuruluna bildirmekle de sorumludur.

Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar? Sandık başkanı ve üye ne kadar alacak?

Başkanlar, seçim sırasında tarafsızlık ve adalet ilkelerine uygun davranmak zorundadırlar ve seçmenlerin haklarını korumak için gereken tüm önlemleri almalıdırlar. Seçim sürecinde görev yapan sandık başkanları, seçim sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine önemli bir katkı sağlarlar.

Seçim sandık kurulu, bir seçimde oyların toplanması ve sayımı işlemlerini yürütmek için atanan bir grup kişidir. Sandık kurulu üyeleri, genellikle memurluk yapma vasfına haiz olan seçmenler arasından kurayla seçilirler ve seçim kurulu tarafından atanırlar.

SANDIK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Kurul yeleri, sandık başkanı ve en az iki sandık üyesi olmak üzere üç kişiden oluşur. Ancak, sandık kuruluna daha fazla üye atanabilir. Bu üyeler, oy verme sürecini izler, oy pusulalarını dağıtır, seçmenlerin kimliklerini kontrol eder, oyların sayımını yapar ve sonuçları belirler.

Üyeler, seçim günü görevlerini tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yerine getirmelidirler. Ayrıca, seçmenlerin haklarını korumak ve seçim sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gereken tüm önlemleri almalıdırlar.

İŞTE 2023 SANDIK KURULU ÜCRETLERİ

2023 yılı seçim sandığı görevlilerine verilecek ücret de belli oldu.

Seçim sandık görevlilerine verilecek ücrete 2019'a göre 11 kat artış yapıldı.

Buna göre;

Seçim sandık kurulu başkanına 1500 TL ödeme yapılacak.

Seçim sandığında görevli üyelere ise 800 TL ödeme yapılacak.

2019 yılında 250 TL ödeme yapılmıştı.