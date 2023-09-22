Savaş Cebeci İlyas kim? İlyas Yıldırım kimdir?

Savaş Cebeci İlyas kim sorusu, Cebeci ile Kaan Kazgan arasındaki spor müsabakası esnasında yaşananlar nedeniyle soruluyor. İkilinin mücadelesi esnasında Savaş Cebeci'nin imdat istercesine "İlyaaaas..." şeklinde bağırdığı görülüyor. Birçok kişi bu ismin kim olduğu konusunda merakla sorgulamalar yapıyor.

SAVAŞ CEBECİ İLYAS KİM?

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen fitnes ve vücut geliştirme sporcusu Savaş Cebeci, MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile internet üzerinden restleşmişlerdi. İkilinin uzun süren restleşmeleri, fiziki olarak buluşmalarıyla sonuçlanmıştı. Buluşma ise Cebeci'nin beklediği gibi gerçekleşmedi. Kazgan ise istediğini alarak mücadeleden ayrıldı.

İkilinin mücadelesi esnasında kendini etkisiz halde bulan Savaş Cebeci, "İlyaaas..." şeklinde bağırıyordu. İzleyenler, Savaş'ın birinden yardım istediği veya bir şeyler yapmasını talep ettiğini gördü.

İlyas'ın kim olduğu bu noktadan sonra merakla sorulur oldu. İlyas, Savaş ile birlikte olay yerine gelen ve onun arkadaşı olan İlyas Yıldırım'dı. Görüntülerde, İlyas Yıldırım'ın üzerinde silah taşıdığı görülüyor. Bu da, Savaş'ın İlyas'tan silahlı müdahale talebinde bulunduğu yorumlarına neden oldu. Hatta İlyas'ın silahına davrandığı ancak Kaan Kazgan'ın arkadaşları tarafından engellendiği de belirtiliyor.

SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?

Savaş Cebeci, 17 Ağustos 1974'te Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Ailesi, çocukken İstanbul'a göç ettiğinde, Cebeci burada büyüdü. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra, dövüş sporlarına olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmeye karar verdi. Kickboks ve boksta gösterdiği başarılarla, Türkiye'nin en başarılı dövüşçülerinden biri haline geldi. Cebeci, 2005 yılında profesyonel boksu bıraktıktan sonra, spor eğitmeni olarak çalışmaya başladı. Kişisel antrenörlük ve fitness eğitmenliği yapıyor. Aynı zamanda YouTube kanalında fitness ve vücut geliştirmeyle ilgili videolar çekiyor.

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya şehrinde doğdu. Spor kariyerine 9 yaşında Kick Boks ile başladı, ancak bir süre ara verip 11 yaşında MMA (Mixed Martial Arts) dövüşçü olarak spor hayatına devam etti. Aynı zamanda Demir Spor'da genç takım kaptanlığı yaparak serbest güreşte de önemli bir rol üstlendi. 2011 yılından bu yana profesyonel dövüşlerde aktif bir şekilde yer alıyor. Kaan Kazgan, 2019 yılında Survivor adlı televizyon programına katılarak geniş bir kitle tarafından tanındı. Ayrıca, 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi önemli unvanlara sahip olan Kazgan, profesyonel MMA dövüşlerine devam ediyor.

SAVAŞ VE KAAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Sosyal medya platformlarında tanınmış MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ve fitness koçu Savaş Cebeci arasındaki gerginlik, sonunda çatışmaya dönüştü ve büyük bir tartışma yarattı. Olayların fitilini ateşleyen Cebeci'nin, "70 kilo adamdan dayak yemem, isterse dünya şampiyonu olsun" şeklindeki iddialı açıklaması oldu.

Bu iddiadan sonra, Kazgan ve Cebeci, sosyal medya platformlarında birbirlerine meydan okumaya başladılar. Ardından, ikili bir ormanlık alanda buluşarak sorunlarını çözmek için fiziksel bir çatışma yaşadılar. Bu kavga sonucunda Cebeci'nin kanlar içinde kaldığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tepkiye yol açtı.

SAVAŞ VE KAAN'IN KAVGASININ TAM GÖRÜNTÜLERİ İÇİN