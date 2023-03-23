Scientology tarikatı nedir? Basında çıkan Tom Cruise ve kızı Suri ilgili haberlerin ardından, Scientology tarikatı nedir, merak konusu oldu. İşte scientology tarikatı hakkında merak edilenler.

Scientology tarikatı, bir insanın fiziksel beden içinde olan ölümsüz ruhlar olduğunu savunan bir tarikattır. Bu inanca göre, reenkarnasyon gerçektir. Yani yeniden doğuşa inanılır. Farklı tür, farklı fiziksel beden ama yeniden doğuş. Scientology tarikatı kendisini, ruhun kendi kendine ve başkalarıyla ve tüm yaşayışla ilişkisini inceler ve ele alır olarak tanımlamaktadır. Ayrıca bu inanışa göre insanlar kendilerini her türlü kötülükten arındırıp, temizlerse, yeniden doğuşta güçlü ve yetenekli olacaktır.

Scientology tarikatı nedir?

Columbia Üniversitesi araştırmacılarından Roy Wallis, Scientology'yi, kişinin tam potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla "psikoloji ve din arasındaki sınırları aşan, dereceli bir 'denetim' ve eğitim veren bir hareket" olarak tanımlar. Bu tarikattaki kişiler, yaşamın bir ömrü aştığını ve insan yeteneklerinin bununla sınırla kalamayacağını savunurlar. Bu inanışa sahip kişiler henüz, keşfedilmemiş daha üstün yetenekleri olduğuna inanır ve bunu ortaya çıkarmak için çaba sarfederler.

Scientology tarikatı, ölüm diğer dinlerle benzerdir ancak farklı olan ise diğerlerinin aksine Scientology tarikatı ölümden sonra ruhun başka bir beden kazandığı inancı vardır.

Scientology tarikatı Türk Ünlüleri

Scientology tarikatının Türkiye temsilcisi Zafer Yılmaz'dır. Yılmaz, bu inancı Türkiye'ye yaymak istediklerini dile getirir.

Scientology tarikatı Türkiye'de ilk kez 1999 yılında meydana gelen büyük Marmara depreminden sonra çalışmalarına başladı. Öncelikli olarak depremzedeler arasında inancı yaymayı hedeflediler.

Tarikata giren kişilere öncelikle misyonerlik faaliyetlerini anlatan kitap veriliyor. Bu kitap inancın felsefesini anlatıyor. Daha sonra tarikat hakında kurs ve seminerler düzenleniyor.

Scientology tarikatı kuralları

Bu inancın temel kuralı; "Scientoloy'de karşılıksız hiçbir şey yok". Tarikatta verilen her kitabın, kursun, eğitimin bir bedeli var ve bu bedel ödenmek zorunda. Tarikatta en üst noktaya gelmek mümkün ancak ücreti mukabilinde.

Tom Cruise'un kızı tarikat kurallarına göre doğdu

Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızları Suri Scientology kurallarına göre doğdu. Sessiz doğumun usulü. Bu inanca göre, doğum esnasında konuşulan her şey bebeğin bilinçaltına işliyor ve bütün hayatını etkiliyor.