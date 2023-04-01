Seccadeye ayakkabıyla basmak günah mı sorusu son günlerde bazı siyasilerin seccadeye ayak basarak resim çektirmesi sonrasında gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir iftar yemeği sonrasında özel görüşme için girdikleri odada bulunan seccadelere ayak basarak kameralara poz verdi.

Poz, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Tartışmalar devam ederken birçok kişi de, Seccadeye ayakkabıyla basmak veya mescide, camiye ayakkabıyla girmek İslam dininde günah mı, hükmü veya vebali nedir? sorularının cevaplarını arıyor.

SECCADEYE AYAK BASMAK GÜNAH MI?

İslam'da saygı ve temizliğin bir göstergesi olarak camiye girmeden önce ayakkabıları çıkarmak adettendir. Bu, bir camiye veya özel bir eve girmeden önce ayakkabılarını sık sık çıkaran Hz. Muhammed'in (sav) geleneğine dayanmaktadır.

Bir camiye girmeden önce ayakkabıları çıkarmak, ibadet yerinin temiz ve kir ve döküntülerden arındırılmasına yardımcı olur. Ayrıca kutsal alana karşı tevazu ve saygı göstermenin bir yolu olarak görülür. Ancak ayakkabı çıkarma adetinin yöresel örf ve adetlere göre değişiklik gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

Bazı durumlarda, camiler ayakkabıların yerleştirilmesi için ayakkabı rafı veya zeminde belirlenmiş bir nokta gibi belirlenmiş bir alan sağlayabilir. Bu durumda cami imamının talimatlarına uyulması önemlidir veya İslami gelenekte camiye veya cami içindeki mescide girmeden önce ayakkabıların çıkarılması adettendir ve tavsiye edilir. Bu uygulama, ibadet yerini temiz ve saf tutmanın yanı sıra kutsal yere ve ibadet edenlere saygı gösterme fikrine dayanmaktadır.

Bu nedenle, genellikle cami veya mescit içinde ayakkabı giymek uygunsuz ve saygısız olarak kabul edilir. Camilerde, insanların camiye girmeden önce ayakkabılarını bırakmaları için girişin yakınında belirlenmiş bir alan sağlamak yaygındır.

Ancak bazı durumlarda, ayakkabılar için ayrılmış bir alan yoksa veya birisi tıbbi nedenlerle ayakkabılarını çıkaramıyorsa, istisnalar yapılabilir. Bu gibi durumlarda, düzenlemeleri yapmak için caminin imamı veya temsilcisi ile konuşmak en iyisidir.

Özetle camide ayakkabı giymek kesinlikle yasak olmasa da genel olarak uygunsuz ve saygısız kabul edilir. Camiye veya mescide girmeden önce ayakkabıların çıkarılması, cami ve ibadet edenlerin örf ve adetlerine uyulması tavsiye edilir.

TEMİZLİKLE İLGİLİ HADİSLER

İslam dininde temizlik, hijyen ve sağlık gibi konular önemli bir yer tutar. İşte temizlikle ilgili hadislerden bazıları:

"Allah temizliği sever." (Tirmizi, Taharet 2)

"Temizlik imandandır." (Müslim, Taharet 1)

"Biriniz abdest alırken yüzünü yıkasın, elini yıkasın, dirseğine kadar her iki kolunu yıkasın, başını mesh etsin ve ayaklarını yıkasın." (Buhari, Vudu 1)

"Biriniz tuvalet ihtiyacını giderirken, sağ eliyle temizliğini yapsın." (Tirmizi, Taharet 1)

"Herhangi biriniz yemek yediğinde, parmaklarını yalayıp yemeğin kalanını yemeli, çünkü siz yemekteki bereketi parmaklarınızın yalayacağı yerde bırakıyorsunuz." (Müslim, Selam 54)

"Sizden her kim bir şeyi temizlerse, onu yedi sevapla ödüllendirilir. Her kim de bir şeyi pisletirse, ondan bir günah işlemiş sayılır." (Tirmizi, Taharet 2)

"Mümin temizliğe özen gösteren ve temiz kalan kimsedir." (İbn Mace, Zühd 29)

Bu hadislerde görüldüğü gibi, temizlik İslam dininde önemli bir konudur ve birçok ibadetin yapılabileceği bir zemin oluşturur. Temizlik, hem fiziksel hem de ruhsal bir arınma sağlar ve sağlıklı bir yaşamın önemli bir unsuru olarak kabul edilir.

TEMİZLİKLE İLGİLİ AYETLER

İslam dininde mescidler, Müslümanların toplandığı ve ibadet ettikleri kutsal mekanlardır. Mescidlerle ilgili Kur'an ayetlerinden bazıları şunlardır:

"Mescid-i Haram, insanlar için kurulmuş ilk evdir." (Al-i İmran, 3/96)

"Namaz kılınması için insanlar için kurulmuş ilk ev, Bakka'da bulunan Mescid-i Haram'dır." (el-Bakara, 2/125)

"Mescidler Allah'a aittir, öyleyse Allah'a ibadet edin." (el-Casiye, 72/18)

"Ey iman edenler! Allah'ın izni olmadan avlanmayın. Allah'ın adını anarak avlandığınız hayvanlar müstesna. Sizden öncekilerin helal saydığı avlar, size de helaldir. Mescidlerdeki ihramlı iken avlanmayı haram kılmış bulunuyoruz." (el-Maide, 5/ 87)

"Mescidlerde Allah'ı zikredin." (el-Jumu'a, 62/9)

Bu ayetlerde görüldüğü gibi, mescidler İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Müslümanlar, mescidlerde Allah'a ibadet eder, namaz kılar, zikir yapar ve Kur'an okur. Mescidler aynı zamanda Müslümanların toplandığı sosyal ve kültürel merkezlerdir. İslam dininde mescidler, insanların Allah'a yakınlaşmalarını ve dinî yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan önemli bir yapıdır.

Özetlersek; seccadeye ayakkabıyla basmak tabii ki de bildiğimiz büyük günahlardan değil, ancak İslam dininin kutsallarına saygısızlık Allah katında da Müslümanların nezdinde de hoş karşılanmaz.