Seçim paraları yattı mı? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar?

Seçim paraları yattı mı veya ne zaman yatacak sorusu 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan kamu görevlileri tarafından merakla soruluyor.

SEÇİM PARALARI YATTI MI?

Sandık görevlisi ücreti, (seçim görevli ücreti) bu yıl 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerin ardından araştırılıyor. Seçimlerde sandık kurullarında yer alan görevliler, ücretlerin ne zaman hesaplara yatırılacağına dair bilgi alabilmek için YSK tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında, sandıklarda görev alan görevliler, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi araştırmaya devam ediyor.

Sandık görevlisi ücretlerinin, haziran ayının sonlarına doğru hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura şeklinde belirlenmektedir. Seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan Müşahitlik görevini yapanlara seçim görevli ücreti ödenmez.

Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinin sona ermesinin ardından ne kadar ücret alacağı, seçimin ilk turunda görev aldıktan sonra ikinci turda da görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı.

Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.