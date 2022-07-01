Sedat Yenigün, şehadetinin 42'inci yılında anılacak

Milli Türk Talebe Birliği'ndeki (MTTB) çalışmalarıyla tanınan, 1980 öncesi İslami hareketin önemli isimlerinden Sedat Yenigün şehadetinin 42. yılında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir panelle anılacak. Panele Yaşa Karayel, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Hasan Güneş ve Halil Arslan konuşmacı olarak katılacak, moderatörlüğü ise Hüseyin Öztürk üstlenecek.

Sedat Yenigün kimdir?

Okul yıllarında MTTB'nin faaliyetleri içerisinde aktif görevler alan Sedat Yenigün, MTTB'nin milliyetçi kimlikten İslamcı kimliğe evrilmesinde rol oynadı ve İslam dünyasının yakından tanıdığı Seyyid Kutup, Mevdudi, Ali Şeriati, Muhammed Hamidullah gibi düşünürlerin kitaplarını gençlerle buluşturdu.

Yenigün, İstanbul Kültür Ocakları'nın kurulmasında ve çalışmalarında çeşitli görevler üstlendi. MTTB'de basın yayın kültür işlerini organize ederek Milli Gençlik dergisinde yazılar kaleme aldı. Yayın hayatına 1977'de başlayan aylık "İslami Hareket" dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Üç yıl yayın hayatını sürdüren dergide yazılar yazan Sedat Yenigün, Düşünce, Tevhid dergileri ve Milli Gazete'de de köşe yazıları yazdı.

Sedat Yenigün, 5 Temmuz 1980 Cumartesi akşama doğru Fatih Akşemseddin caddesinde bir berber dükkanında kimliği belirsiz kimseler tarafından öldürüldü.