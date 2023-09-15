Sefa Mutlu kimdir? Yılmaz Güney neden Hakim Sefa Mutlu'yu öldürdü?

Sefa Mutlu kimdir, Yılmaz Güney tarafından öldürüldüğü doğru mu, neden öldürüldü soruları bu aralar yeniden gündemde. Magazin dünyasında bu aralar yaşanan tartışmaların odağında olan isimlerden biri de Yılmaz Güney oldu. Güney'in bir dizide canlandırıldığı iddialar sonrasında işlediği cinayet de gündem oldu. İddiaya göre, "Dönence" isimli dizide Yılmaz abi karakterini canlandıran kişi Yılmaz Güney'dir. Bu iddialar üzerine ise çeşitil tartışmalar çıktı. Tartışmalar çıkınca Güney'in cinayetle suçlandığı Hakim Sefa Mutlu olayı da gündem oldu. Güney, bu cinayet suçlaması nedeniyle Türkiye'den kaçmış bir daha da dönmemişti. Peki, kimdir bu Hakim Sefa Mutlu? Yılmaz Güney neden hakimi öldürdü?

SEFA MUTLU KİMDİR?

Sefa Mutlu, 1940’lı yıllarda doğmuş ve ailesinin dokuz çocuğundan biridir. Babası Polis Cemal Mutlu ve annesi Hatice Mutlu’dur. Sefa Mutlu, aslen Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünden gelmektedir. Ağabeyi İbrahim Mutlu’nun subay olma isteği ona örnek olmuş ve İbrahim Mutlu, Kara Harp Okulu’na girmiştir.

Yılmaz Güney, 13 Eylül 1974 tarihinde Yumurtalık Hakimi Sefa Mutlu’yu öldürmekle suçlanmış ve bu suçtan dolayı 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak cezasını çekmeden, bir grup kişinin yardımıyla hapishaneden kaçmıştır. Daha sonra Yılmaz Güney, Fransa’ya gitmiştir.

Fransa’da bulunduğu dönemde mide kanseri teşhisi konulmuş ve hastalık sonucu 9 Eylül 1984 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937'de Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenice'de, köylü bir ailenin iki çocuğundan biri olarak doğdu. 1959'da senaryosunu yazıp oynadığı Bu Vatanın Çocukları ve Ala Geyik filmleri ile sinema dünyasına girdi. Birçok kez yasal sorunlar yaşadı, ilk olarak 1961'de komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı ve bir buçuk yıl hapis cezasına mahkûm oldu.

1966'da Şanlıurfa'da alkollü araç kullanırken bir çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu. 1967'de Nebahat Çehre ile evlendi, şiddet uyguladığı Çehre'den bir yıl sonra boşandı.

1971'de Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi militanlarını sakladığı gerekçesiyle 2 yıl hapse ve sürgüne mahkûm edildi.

BÜLENT ECEVİT'İN GENEL AFFIYLA ÇIKTI

Bülent Ecevit başbakanlığındaki Hükûmetin çıkardığı 1974 Genel Affı sonucu 20 Mayıs 1974'te serbest kaldı.[6] 4 ay sonra, 13 Eylül 1974'te "Endişe" filminin çekimleri için bulunduğu Adana Yumurtalık'taki gazinoda Hâkim Sefa Mutlu'yu yakın mesafeden kafasına kurşun sıkarak öldürdü. Cinayetin ardından yargılandı ve hapis cezası aldı.

1981 yılında izinli olarak çıktığı hapishaneden yurt dışına firar etti. Kendisinin yazdığı ve Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı Yol filmi 1982'de Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü aldı.

6 Ocak 1983 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1983'te Cigerxwîn ve Abdurrahman Şerefkendi gibi Kürt şairlerle birlikte Paris Kürt Enstitüsünü kurdu. 1984'ün mart ayında "Bağımsız Kürdistan" konuşması yaptı. 9 Eylül 1984'te Paris'te öldü.