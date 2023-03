Seferiye Hatun nasıl öldü? Alparslan'ın eşi Melikşah'ın annesi Seferiye hatun gerçekte nasıl öldü, gerçek tarih kaynaklarına göre ölümüne dair bir bilgi bulunuyor mu?

Seferiye Hatun, son yıllarda TRT 1 tarafından yapılan Alparslan: Büykü Selçuklu öncesinde yapılan Uyanış Büyük Selçuklu dizileriyle birlikte gündeme geldi.

İlk dizide Seferiye Hatun Melikşah'ın annesi olarak sarayda bulunuyor. İkinci dizide yani öncesini anlatan yeni yapımda ise Seferiye Hatun, Alparslan'ın eşi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Seferiye Hatun nasıl öldü? Alparslan'ın eşi Melikşah'ın annesi Seferiye hatun gerçekte nasıl öldü?

SEFERİYE HATUN NASIL ÖLDÜ?

TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 'da Seferiye Hatun çok konuşuluyor.

Sultan Alparslan’ın karısı ve Melikşah’ın annesi olan Seferiye Hatun, devletin baş hatunudur ve sarayda her şey ondan sorulur. Ancak Seferiye Hatun hakkında yeterli bilgi yoktur.

ÇİĞDEM SELIŞIK ONAT KİMDİR?

Onat, 14 Mayıs 1939 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Genç Oyuncular’ın bir parçası olduğu Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine Yıldız Kenter’in daveti üzerine Kent Oyuncuları’nda başladı. Üyesi olduğu iki yıl boyunca diğer birçoğunun yanında Anouilh’un ‘Eurydice’inde Eurydice’i, ‘Voice of the Turtle’da ise Sally karakterini canlandırdı. Ardından Ankara’da Devlet Tiyatrosu’na girdi. ‘Vanya Dayı’ oyununda Sonya’yı, ‘Rüya Oyunu’nda Indra’nın kızını, ‘Onikinci Gece’de ise Viola’yı, ‘Julius Ceasar’da Portia’yı, ‘Andorra’da ise Barblin’i oynadı.

1965’te ailesiyle beraber Stazburg, Fransa’ya taşınan Selışık Onat, Centre de l'Est’de yönetmenlik eğitimi aldı. 1971’de Amerika’ya taşındı ve 2011’de Türkiye’ye dönene kadar birçok alanda çalışmalar yürüttü. 2004’e kadar UNCSA’da çalıştıktan sonra New York’a geçti ve NYU, ‘Tisch School of Arts’da eğitmen ve yönetici olarak yer aldı. Bu yıllar boyunca aynı zamanda ‘Caroline Playmakers’, ‘Actor’s Company’, ‘Lincoln Center’, ‘George Street Playhouse’ ve ‘Huntington Theatre’da başrollerde yer aldı. Yer aldığı oyunlardan ikisi, Arthur Lawrance tarafından yazılan ‘Attacks on the Heart’ ve Sinan Ünel’in eseri olan ‘Cry of the Reed’ kendisi için yazıldı. Çırak ile 27. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Çiğdem Selışık Onat, tiyatro çalışmaları yanı sıra 1987’den itibaren çeşitli film ve dizilerde oynuyor. Yer aldığı son projelerden, 2020 yılında rol aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun karakterini canlandırdı.