SETA'nın 'Türk Dış Politikası Yıllığı 2022' kitabı yayınlandı

Alanında yetkin ve söz sahibi araştırmacıların katkı verdiği eser Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam ediyor. 2009 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dış Politikası Yıllığı, bu eser ile birlikte on dördüncü kitabına ulaştı.

Türk Dış Politikası Yıllığı on dördüncü sayısıyla Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam ediyor. Önceki sayılardaki geleneği sürdürerek iki bölümden oluşan kitap ilk bölümünde Türk dış politikasının 2022 ile sınırlı olmayan orta ve uzun vadeli süreçlerini spesifik konular etrafında mercek altına alırken ikinci bölümde ise her biri farklı ülkeleri ve bölgeleri inceleyen makaleleriyle 2022 gelişmelerine ışık tutuyor.

Bilimsel yöntemler ve esaslarla hazırlanan tüm makaleleriyle elinizdeki eser titiz bir çalışmanın ürünüdür.

Alanının en istikrarlı ve kapsamı itibarıyla tek örneği olan Türk Dış Politikası Yıllığı araştırmacılar, akademisyenler, bürokratlar ve siyasetçilerin dış politika konusundaki başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2022 PDF