Şeyh Raşid öldü mü? Zehir içen adam yaşıyor mu?

Şeyh Raşid öldü mü, fare zehiri içen adam öldü mü yaşıyor mu soruları bu aralar merakla soruluyor.

Okurlar tarafından merak edilen konulardan oldu. Cumhuriyet gazetesinde çıkan habarde 'Hadise inandı hayatından oldu' şeklinde atılan manşet akıllara Şeyh Raşit öldü mü sorusunu getirdi. İ

CHP'li birçok yayın organında aynı haber aynı başlıklarla yer aldı.

İddialara göre bir hadisi ispatlamak için fare zehiri içen adam deneme esnasında hayatını kaybetti.

Şeyh Raşid öldü mü?

Cumhuriyet güzetesinde yen alan haberde, Şeyh ;Raşid'in hadise inanarak fare zehiri içtiği iddia edildi.

Manşette yer alan haberde, Şeyh Raşid'in fare zehiri içerek öldüğü söylendi.

Ancak haberin asılsız olduğu ortaya çıktı. Bahsi geçen hadisi şerif şu şekilde: 7 adet hurma yiyen birine zehir ve sihir işlemez.

İddialara göre, Şeyh Raşid bu hadise dayanarak 7 adet hurma yedikten sonnra fare zehiri içerek hayatını kaybetti.

Bahsi geçen olay 3 yıl önce İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde yaşanmıştır. Ancak bahsedildiği gibi Şeyh Raşit ölmemiştir.

Şeyh Raşid’in bugün Walsall kentinde konferansı var.

Haberin asılsız olduğu ortaya çıkınca gazete haberi yayından kaldırdı.

Şeyh Raşid'den Yalanlama

Şeyh Raşid'in resmi sosyal hesaplarından yapılan açıklamada Şeyh Raşid öldü mü sorusu cevap buldu. Açıklamaya göre, Şeyh Raşid'in hayatta olduğu ve çıkan haberlerin yalan olduğu belirtildi.