Sinan Oğan Caferi mi? Alevilik ile Caferilik arasındaki fark nedir?

Sinan Oğan Caferi mi, mezhebi veya inancı nedir soruları dünden bu yana merakla soruşturuluyor.

Bilindiği üzere Oğan, ATA İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimde yüzde 5'in üzerinde oy almıştı.

Oğan'ın aldığı oy oranı diğer her iki adayın da ilgisini yakından çekmeye başladı. Bu nedenle önce Millet İttifakı akabinde Cumhur İttifakı, Sinan OĞan ile iletişime geçti.

Oğan, en son Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

SİNAN OĞAN CAFERİ Mİ?

Sonrasında ise yaptığı açıklamada, hiçbir pazarlık yapmadan Cumhur İttifakı'na destek olacağını duyurdu.

Sinan Oğan'ın kararını açıklamasından sonra muhalefet tarafından linç girişimleri de başladı. Sosyal medyada linç edilen Sinan Oğan'ın özel hayatı da didik ediliyor. Oğan ile ilgili en çok arananlar arasında ise, "Sinan Oğan Caferi mi" sorusu yer aldı.

Sinan Oğan aslen Iğdır ilimizdendir. İran'ın hemen sınırında yer alan Iğdır'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 50'sinden fazlası Caferi'dir.

Sinan Oğan, 21 Mayıs 2023 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı.

Oğan da Caferi'dir; ancak manevi kimliğinden ziyade etnik kimliği ile öne çıkan ve bu yönüyle siyaset yapan bir isimdir.

Oğan'ın Caferiliği konusunda şu ana kadar herhangi bir belirti ve işaret ortaya konmuş değil. Sadece aileden gelen bir durum olduğu tahmin ediliyor.

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan, 14 Mart 1969 tarihinde Iğdır'ın Melekli beldesinde Azerbaycanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede mali hukuk ve bankacılık alanında "Azerbaycan'da Ekonomik ve Mali Sektörün Yapısal Analizi" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde tamamladı.

Sinan Oğan

Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve aynı zamanda Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce, 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecinde Ebulfez Elçibey ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bağımsızlık sonrasında bir süre Elçibey'in cumhurbaşkanlığı ofisinde çalıştı.

1992-2000 yılları arasında TİKA'nın Azerbaycan temsilcisi olarak görev yaptı. Ayrıca, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası'nın başkanlığını ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi'ni (TÜRKSAM) kurarak başkanlığını üstlendi.

Sinan Oğan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda "Avrasya'ya Bakış" adlı dış politika içerikli bir haftalık programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Ayrıca, Metzamor Nükleer Santrali'nin kapatılmasına yönelik faaliyetleri koordine eden bir "sivil girişim" kurdu ve koordinatörlüğünü üstlendi.

Siyasi kariyerine gelince, Sinan Oğan, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili olarak seçildi. Ancak, 26 Ağustos 2015 tarihinde MHP'den ihraç edildi. Daha sonra açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde MHP'ye geri döndü.

CAFERİLİK NEDİR?

Caferilik, İslam'ın Şii mezheplerinden biridir. İmam Cafer Sadık'ın öğretilerine dayanan ve onun soyundan gelen imamların liderliğini benimsediği bir İslam mezhebidir. Caferilik, İmam Cafer Sadık'ın liderliği altında gelişmiş ve İmam Hasan Askeri'nin kaybolmasından sonra İmam Mehdi'nin gizlenmiş imameti inancını benimsemiştir.

İslam'ın temel inançlarını ve prensiplerini paylaşır, ancak Sünni İslam'dan farklılıkları vardır. İmam Cafer Sadık'ın hadislerine ve öğretilerine büyük önem verir. Caferilikte, imamların sadece dini liderler değil, aynı zamanda Allah'ın seçilmiş kılınmış hükümdarları olduğuna inanılır. İmamların, Allah'ın vahiyleriyle ilham aldıkları ve İslam'ın doğru yorumunu sağladıkları düşünülür.

İmam Ali'nin İslam'ın hak sahibi olduğuna inanılır ve onun haklı varisleri olan İmam Hasan, İmam Hüseyin ve diğer İmamların liderliği kabul edilir. Caferilikte, İmam Mehdi'nin gizlendiği ve son zamanlarda ortaya çıkarak adil bir dünya düzeni kuracağına inanılır.

Caferilikte, ritüeller ve ibadetler de diğer Şii mezheplerden farklılık gösterebilir. Caferilikte önemli olan ibadetler arasında namaz, oruç, zekât ve hac bulunur, ancak bazı ibadetlerde farklı uygulamalar veya vurgular olabilir.

ALEVİLİK İLE CAFERİLİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Caferilik ibadet şekli itibariyle daha çok sünniliğe yakındır. Aleviler cem evine giderken Caferiler camileri tercih eder. Bu noktada tek fark kendi camilerini tercih etmeleridir. Namazı kılış şekilleri biraz farklı olduğu için bunu tercih ederler.

Şiî Caferiye mezhebinin inançta sünnilikten çok aleviliğe yakın olduğu nokta Hazreti Ali konusudur.

Caferilere göre Peygamber'den sonra imamlık (hilafet) Ali ve evladına aitti. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali'nin hakkını gasp etti.

Yine Caferilere göre Peygamber'den sonra 12 imam gelmiştir.

Son imam ortadan kaybolmuştur.

Son zamanda ortaya çıkacaktır.

O çıkıncıya kadar bir Şiî alimi onun adına hüküm verir, içtihat yapar. Bu alimin içtihatları da bağlayıcıdır.