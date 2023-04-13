Sinan Oğan neden ihraç edildi? Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan MHP'den neden ihraç edildi?

Sinan Oğan MHP'den neden ihraç edildi, ihraç edilmesine neden olan olay nedir soruları son dönemlerde merakla soruluyor. Cmuhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi'nin öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın adayı olan Oğan'ın YSK'daki adaylı başvurusunda 100 bin imza toplaması bekleniyor. İmza toplama süreci devam ederken Sinan Oğan'ın MHP ile olan ilişkisi de bir kez daha gündem oldu. Daha çok, Sinan Oğan neden ihraç edildi? Sinan Oğan MHP'den neden kovuldu? soruları cevap arıyor.

SİNAN OĞAN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Milliyet Hareket Partisi (MHP), milletvekilleri İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve eski milletvekili, MHP üyesi Sinan Oğan'ı 2017 yılında ihraç etti.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.

26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü.

10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

Üç milletvekili ve daha önce MHP'nin tartışmalı kongre sürecinde genel başkan adayı olan Sinan Oğan 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumda "hayır" oyu vereceklerini açıklamış ve parti içindeki diğer muhaliflerle birlikte etkin bir kampanya başlatmıştı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tarafından yapılan yazılı açıklamada dört MHP'linin "kesin çıkarma" ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Daha önce genel başkan adaylıklarını açıklayan, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor" başlığı ile bir toplantı yaparak etkin olarak yürütmeyi planladıkları kampanyayı 18 Şubat'ta başlatmışlardı.

Bu toplantıda konuşma komite adına konuşma yapan Yusuf Halaçoğlu, "Hayır" kampanyasını başlatırken "Cumhurbaşkanının kontrolünde olan mahkemelere güven tamamen son bulacak, hukuk devleti tarihe karışacaktır. Bu sebeple bir kez daha yanıldık demelerini asla istemiyoruz. Anayasa değişikliğinin, kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık sistemiyle alakası yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

Daha önce, genel başkan adayları Ümit Özdağ, Meral Akşener ve Koray Aydın da partiden ihraç edilmişti.

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan 1 Eylül 1967 tarihinde Iğdır'ın Melekli ilçesinde doğdu.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilerek meclise girdi. 2015 yılında MHP'den ihraç edildi, fakat açtığı davayı kazanarak partiye geri döndü. 2017 yılında üç MHP milletvekili ile birlikte tekrar ihraç edildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından aday gösterildi.

Sinan Oğan 1 Eylül 1967 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı.

TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.

Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir.

"İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.