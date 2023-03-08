Son Dakika: Hac kuraları bugün açıklanıyor
Hacı adaylarının büyük bir heyecanla bekledikleri gün geldi. Hac kuraları bugün itibariyle çekiliyor.
Genel 08.03.2023, 11:54
Bu yıl hacı olmak isteyen adayların merakla ve heyecanla bekledikleri açıklama geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.
Hacı adayları TC kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak kurada adlarının çıkıp çıkmadığını kontrol edebilir.
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