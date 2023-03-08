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Son Dakika: Hac kuraları bugün açıklanıyor

Hacı adaylarının büyük bir heyecanla bekledikleri gün geldi. Hac kuraları bugün itibariyle çekiliyor.

Genel 08.03.2023, 11:54
Son Dakika: Hac kuraları bugün açıklanıyor

Bu yıl hacı olmak isteyen adayların merakla ve heyecanla bekledikleri açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.

Hacı adayları TC kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak kurada adlarının çıkıp çıkmadığını kontrol edebilir.

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