Srebrenitsa'da acıyı toprağa vermenin 20. yılı

Bosna Hersek'teki savaşta Srebrenitsa'da ilk öldürülen kurbanlardan 600'ünün defnedilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

1992-95 Bosna Savaşı'nda öldürülen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenazesinin 20'nci yılı, Potoçari Anıt Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreninde soykırım kurbanları derneklerinin temsilcileri, kurbanların akrabaları ve vatandaşlar, katledilenler için Fatiha okundu, saygı duruşunda bulundu ve mezarlara çiçekler bıraktı.

Srebrenitsa Potoçari Anıt Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sefket Hafizovic, Srebrenitsa'da ilk cenazelerin defnedilmesinin üzerinden 20 yıl geçtiğini ve hala bulunamayan cenazeler olduğunu söyledi.

Hafizovic, her yıl kurbanları aramaya ve cenaze töreni düzenlemeye devam ettiklerini belirterek "Bu çabalarımız Boşnaklara karşı soykırımı sürekli hatırlatmak için." dedi.

Kurban yakınlarından Fazila Efendic ise 20 önce kocasını mezara gömdüklerini anlatarak "20 yıl oldu, acı geçmiyor ama en azından mezarının nerede olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki kimliği tespit edilemeyen ve bulunamayan birçok kişi var." ifadesini kullandı.

Srebrenitsa Potoçari’de ilk toplu cenaze töreni

Srebrenitsa Potoçari Anıt Merkezi'nde 2003 yılında 1992-95 Bosna Savaşı Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için üç toplu cenaze töreni düzenlenmiş ve ilk cenaze töreni, 600 soykırım kurbanının gömüldüğü 31 Mart 2003'te yapılmıştı.

İkinci cenaze töreni 282 kurbanın gömüldüğü 11 Temmuz 2003'te, üçüncüsü ise 107 kişinin gömüldüğü 20 Eylül 2003'te gerçekleşmişti. 2003 yılında ise toplam 989 soykırım kurbanının cenazeleri toprağa verilmişti.

Srebrenitsa ve civarında bugüne kadar 6 bin 671 soykırım kurbanı Srebrenitsa Potoçari Anıt Merkezi mezarlığına ve 250 kurban ise aile üyelerinin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi.