Super Mario video oyunu serisinde kurtarılmaya çalışılan karakter kimdir?

Super Mario Nintendo tarafından yaratılmış, firmanın maskotu Mario'yu temel alan bir video oyunu serisidir. Super Mario Bros. (スーパーマリオブラザーズ Sūpā Mario Burazāzu) veya kısaca Mario (マリオ) adlarıyla da bilinen seri, daha geniş kapsamlı Mario markasının temelini oluşturur. Nintendo'nun tüm önemli oyun konsolları ve el konsolları için en az bir Super Mario oyunu geliştirilmiştir.

Super Mario oyunlarında ana karakter Mario'nun maceraları anlatılır. Oyunlar genellikle kurgusal Mushroom Kingdom'da (Mantar Krallığı) geçer ve oyuncu Mario karakterini canlandırır. Oyunlarda sıklıkla Mario'nun kardeşi Luigi ve Mario karakter ailesinin diğer üyeleri de görünür. Çoğu platform oyununda olduğu gibi oyuncu, çeşitli temalara ayrılan bölümlerde platformlar arasında koşar, atlar ve düşmanların üzerine zıplar. Oyunların senaryoları basittir ve genellikle Prenses Peach'i oyunun büyük düşmanı Bowser'dan kurtarmak üzerine kuruludur. Serinin ilk oyunu olan Super Mario Bros., 1985'te Nintendo Entertainment System (NES) konsolu için çıkmıştır ve o zamandan beri neredeyse tüm Super Mario oyunlarında benzer bir oyun konsepti ve oyun öğeleri kullanılır. Bu öğeler arasında Mario'nun ateş topu atmasını ve boyut değiştirmesini sağlayan "power-up"lar sayılabilir.

Super Mario serisinin üstünde yer alan Mario markası; başka oyun türlerini ve film, televizyon, basılı yayınlar, oyuncaklar gibi ürünleri de kapsar. Eylül 2015 itibarıyla dünya çapında Super Mario serisine ait 310 milyon oyun satılmıştır. Super Mario, "dünyanın en çok satılan video oyunu serisi" unvanını elinde bulundurmaktadır.

Prenses Peach