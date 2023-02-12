Taziyemize gelen ilk devlet başkanı oldu

Deprem sonrasında Türkiye'ye her türlü yardımı yapmaktan geri durmayan Katar'dan bir ilk daha geldi. Katar Devlet Başkanı, Türkiye'ye, afet sonrasında, taziye ziyaretinde bulunan ilk lider oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.