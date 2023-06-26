Teşrik tekbiri neden getirilir? Kadınlar teşrik tekbiri getirir mi?

Teşrik tekbiri neden getirilir sorusu Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Teşrik tekbirini kimler getirir, kadınlar da teşrik tekbiri getirir mi?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDEN GETİRİLİR?

Kurban Bayramı öncesi teşrik tekbirleri konusu bir kez daha gündeme gelmiştir. Bu yıl Kurban Bayramı, 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında kutlanacaktır.

Kurban Bayramı yaklaşırken, İslam dünyasında teşrik tekbirleri konusu da gündeme geldi.

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı süresince namazlarda okunan tekbirlerdir. Peki, teşrik tekbiri nedir ve neden getirilir? İşte detaylar...

"Teşrik" kelimesi, Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelir.

Eskiden, bayramın birinci gününde Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurutmak için bırakılırdı.

Bu nedenle, bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik/teşrik günleri" denilmiştir.

"Tekbir" ise Allah'ı yüceltmek, ululamak anlamına gelir. Kurban Bayramı'nın arefe günü (9 Zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü (13 Zilhicce) ikindi namazına kadar, yani toplamda 23 farz namazın ardından "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" ifadesini toplamda 23 kez tekrarlamaya "teşrik tekbiri" denir.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, bu tekbirlerin kadın ve erkek Müslümanlara vacip olduğu belirtilmiştir.

Ebû Hanîfe'ye göre ise bu tekbirlerin, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlarının ardından söylenmesi vaciptir.

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre bu tekbirleri söylemek sünnettir, Mâlikî mezhebine göre ise müstehaptır.

Teşrik tekbiri getirmek için kurban kesmek zorunlu değildir. Kurban kesmeyenler de teşrik tekbiri getirmekle yükümlüdür.

Arefe gününün sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, yani toplamda 23 farz namazın ardından birer defa teşrik tekbiri getirilmelidir.

KADINLAR TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİR Mİ?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).