TİMAG başkanı kimdir, TİMAG açılımı nedir soruları bu aralar merakla soruluyor. TİMAG kim tarafından, ne zaman ve ne amaçla kuruldu, şu anda ne yapıyor soruları da yine bu aralar en çok cevabı merak edilen sorular olarak önümüzde duruyor. İşte TİMAG hakkında merak edilen bilgilerden bazıları:

TİMAG BAŞKANI KİMDİR?

TİMAG Başkanı Ertuğrul Akar'dır. Peki, Ertuğrul Akar kimdir?

Ertuğrul Akar, internetteki açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre;

1987 yılında Iğdır'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı.

2005 yılında Balıkesir PMYO okulunu kazandı.

2007 yılında mezun olarak İstanbul'da polis memuru olarak göreve başladı.

2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı.

2012 yılında İşletme Uzmanı olarak mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

2013 yılında Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık stajına başladı.

2013 yılında halihazırda görev yaptığı polislik mesleğinden istifa ederek avukatlık stajına başladı.

1 YIL ASM Polis Okulu'nda Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku konusunda ders verdi

Kendine ait avukatlık ofisinde Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Halen TÜRKAD'da çalışmalarını sürdürmektedir.

TİMAG NEDİR, AÇILIMI NEDİR?

TİMAG, Akar'ın sosyal medya hesaplarında kullandığı bir ifade olarak önümüze çıkıyor.

Açılımı ise, "Türk İslam Medeniyetleri Araştırma ve Strateji Merkezi"dir.

Akar, TİMAG'ı bir dernek olarak kurduklarını açıklamıştı.

Akar, TİMAG'ı katıldığı bir televizyon programında şöyle anlatmıştı: