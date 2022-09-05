TSK'ya ait Skorsky tipi bir helikopter kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterde bulunan 8 personelden 7'sinin kurtarıldığını, bir personel için Arama Kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "