Turabi öldü mü? Survivor Turabi Çamkıran'dan son dakika açıklaması geldi

Turabi Çamkıran öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl soruları bu aralar merakla sorulan sorular arasında bulunuyor. Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan Çamkıran'la ilgili üzücü haber sosyal medyaya düşünce sevenleri, "Turabi öldü mü" sorusunu sormaya başladı. Peki, Turabi Çamkıran öldü mü, bir haber var mı? Bütün soru işaretlerine cevap olabilecek son dakika açıklaması Çamkıran'ın bizzat kendisinden geldi. İşte son gelişmeler:

TURABİ ÖLDÜ MÜ?

Turabi Çamkıran, sert açıklamaları ve yaşam tarzıyla sıkça medyanın dikkatini çekiyor. Bir süredir sessizliğini koruyan Çamkıran'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Son durumunu paylaşan Turabi'ye, sevenlerinden destek mesajları yağıyor. Amerika'nın California eyaletinde bir süredir ikamet eden Turabi Çamkıran, en son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tekrar gündeme geldi.

Kaza geçiren ünlü isim, Amerika'da aldığı tedaviyi paylaştığı bir video ile takipçilerine iletti. Paylaşımında Turabi şunları ifade etti: "Azrail'e mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da bana mesaj atmış; 'Gülüşün seni çekemeyenlere dert olmuş. Onlara meydan okuyarak yaşa!' diye. Tabii ki şaka yapıyorum. Ancak mesajımı ciddiye almış gibi görünüyor. Biraz daha dikkatsiz davransaydım, neredeyse beni alıyormuş. Şaka bir yana, Azrail'le oynamamak lazım. Kaza geçirdim ama bu da geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim, inşallah. Şimdilik hoşça kalın."

Geçmişte cesur ve açık sözlü paylaşımlar yaparak dikkat çektiğini belirten Turabi, yaşadığı olayların arkasında durmaya kararlı olduğunu ifade etti. "Çılgın bir yaşam tarzı sürdürdüğüm için bu tür şeyler başıma geldi. Ancak artık değişiyorum. Eğer sağlıkla yaşarsam, hayatımın aşkını bulup hemen evlenmeyi düşünüyorum. 2024 yılı bitmeden evlenip sakin bir aile hayatına adım atacağım. Ayrıca ertelemediğim ve yapmadığım her şeyi gerçekleştirmek için kolları sıvayacağım. Hayatın ne kadar kısa olduğunu anladım. Kalbini kırdığım herkese özür dilerim. Bunlar, bilgisizlikten kaynaklanmış hatalardır."

Turabi'nin bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Takipçileri "Geçmiş olsun Turbo", "Sen bizim için çok değerlisin", "Güçlü ol, senin yanındayız" gibi yorumlar yaparak desteklerini ilettiler.

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın yönettiği Survivor programında kazandığı şampiyonluklarla tanınan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla da sık sık dikkatleri üzerine çekiyordu.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğmuş Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçüdür. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Eğitim hayatına Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'nde devam etti, ancak lise eğitimini tamamlayamadı; liseyi Survivor yarışmasına katıldıktan sonra tamamladı. Genç yaşlarından itibaren hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Ardından, 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu "Survivor" yarışmasına katıldı. İlk kez 2014 yılında "Survivor" Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. 2015 yılında "Survivor All Star" yarışmasında da birinci olarak büyük bir başarıya imza attı ve ardışık olarak iki kez "Survivor" yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. "Survivor" yarışmalarının ardından sinema filmleri ve dizilerde oyunculuk yaparak kariyerini genişletti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda da yer aldı.

2018 yılında üçüncü kez "Survivor" yarışmasına katıldı ve yarışmayı beşinci sırada tamamladı. 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan "The Challenge: War of the Worlds" adlı yarışmaya katılarak büyük bir başarı elde etti ve şampiyon olarak döndü. Turabi Çamkıran, kariyeri boyunca dövüş yetenekleri, oyunculuğu ve katıldığı yarışmalardaki performansıyla tanınan bir isim haline gelmiştir.