Türk bilim dünyasının en başarılı isimleri belirleniyor

İki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ne başvurular başladı. Başvuruların 14 Temmuz tarihine kadar süreceği İlim Yayma Ödülleri, bu sene de bilim dünyasında büyük bir etki oluşturacak. Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler ve araştırmacılar tarafından binlerce başvurunun değerlendirileceği İlim Yayma Ödülleri’nde “Büyük Ödül”, "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Türkiye’deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ile millî sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin mükâfatlandırıldığı ‘’İlim Yayma Ödülleri’’ bu yıl 3. kez sahiplerini bulacak.

Birbirinden değerli bilim insanlarının mükâfatlandırılacağı İlim Yayma Ödülleri, ilim dünyasının geleceğine ışık tutmaya devam edecek. 16 Mayıs’ta başlayan ve 14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan başvuru süresince üniversite, kurum ve kuruluşlar ile çok değerli bilim insanlarından binlerce başvuru bekleniyor. Tamamlanan başvurularda temel eser türlerinde; ‘’Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme çalışmaları’’ dikkate alınacak.

3 Kategoride Ödül Verilecek

“Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde belirlenen ödül rakamları daha sonra açıklanacak. “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabildiği gibi doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilerek de başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

“Büyük Ödül” ise sadece aday gösterme yöntemiyle belirleniyor. “Büyük Ödül” kategorisinde akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebiliyor.

Başvurular ‘’ilimyaymaodulleri.org’’ Üzerinden Yapılıyor

Başvurular ‘’ilimyaymaodulleri.org’’ web sayfası üzerinden 14 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek. Her bir kategori için yapılan başvurular, sürenin sona ermesinden itibaren değerlendirilmeye alınacak. Başvurularda millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar yıl sonuna doğru düzenlenecek olan büyük törenle mükâfatlandırılacaktır.

Son ‘Büyük Ödül’ Prof. Dr. Zekai Şen’e Verildi

İlim Yayma Ödülleri 2021’de “Büyük ödül”, bilim dünyasında “Suyun Profesörü” olarak bilinen “Nobel Ödül Beratı” sahibi ve “Dünyadaki 500 Bilim Öncüsü”nden biri olarak seçilen Prof. Dr. Zekai Şen’e verildi. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü’nü ise kimya alanındaki araştırma ve çalışmalarıyla akademik dünyada öne çıkan Prof. Dr. Mustafa Soylak aldı. Sosyal Bilimler Ödülü’ne de Doç. Dr. Hümeyra Özturan “Ethostan Ahlaka: Antik Yunan Ahlak Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı” adlı temel eseri ile layık görüldü.

