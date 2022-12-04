Türkiye'den usta öğreticiler Azerbaycan'da mesleki eğitim verecek

Azerbaycan'ın talebi doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, geçen yıl Karabağ bölgesinde el sanatları eğitim merkezi kurulması için Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlendirildi.

Sağlanan imkanlarla Karabağ bölgesinde el sanatları eğitim merkezi kuruldu.

Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Eyvaz Acarca, AA muhabirine, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki anlaşma kapsamında kurulan merkezdeki makine, tezgah gibi her türlü malzemenin Bakanlık tarafından karşılandığını söyledi.

Acarca, "Azerbaycan'dan mesleki eğitim talebi geldi. Bakanlığımız koordinasyonunda önümüzdeki günlerde Azerbaycan'daki el sanatları eğitim merkezinde eğitim faaliyetlerine başlayacağız." dedi.

Eğitim vermek üzere 8 usta öğreticiyi görevlendirdiklerini dile getiren Acarca, merkezde ahşap oymacılığı, halı ve kilim dokuma, seramik ve çini işlemeciliği ile Kastamonu taş baskı tekniği gibi çeşitli mesleki eğitimlerin verileceğini ifade etti.

"Bir millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'a, devletimizin her alanda yardımı devam etmektedir. Müdürlük olarak üzerimize düşen görevi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz." diyen Acarca, Karabağ'da verilecek eğitimlerin önemine değindi.

Acarca, "Bu eğitimlerle Azerbaycanlı kardeşlerimiz meslek sahibi olacaklar. Diğer taraftan ülkemizin kültür değerlerini Azerbaycan'a eğitimler vasıtasıyla taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

Müdürlükte 25 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Emine Koç, Karabağ'daki el sanatları merkezinin kurulmasında görev aldığını belirterek, orada Kastamonu yöresine ait taş baskı başta olmak üzere birçok alanda mesleki eğitim vereceklerini ifade etti.

Koç, Kastamonu ve ülkeyi Azerbaycan'da temsil edecek, oradaki kursiyerlere mesleki eğitim verecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını kaydetti.