Türkiye neden Ermenistan'a hava sahasını kapattı? Türkiye ile Ermenistan'ın arasını yeniden açan son konu ne oldu soruları merakla soruluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ermenistan'a hava sahasını kapattığını açıkladı.

Açıklamanın ardından birçok kişi sebebini merakla sormaya başladı.

TÜRKİYE NEDEN HAVA SAHASINI ERMENİSTAN'A KAPATTI?

Türkiye'nin hava sahasını Ermenistan'a kapatmasına neden olan olay Erivan'da yaşandı.

Ermenistan hükümeti, 1900'lerin başından bu yana Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kanlı suikastler düzenleyen, cinayetler işleyen teröristleri anmak için bir anıt dikti.

Nemesis Anıtı verilen provokatif yapıya Türkiye'den anında tepki gösterildi.

Türkiye, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Nemesis Anıtı’nın açılmasını şiddetle kınadı.



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanısıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen ‘Nemesis Anıtı’nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir.”

HAVA SAHASI KAPATILDI

Türkiye kınama açıklamasından sonra Ermenistan'a yaptırım uygulama kararı aldı.

Ermenistan'daki anıt provokasyonuna tepki gösteren Çavuşoğlu, "Benim bunu kabul etmem mümkün değil." açıklamasında bulunarak "Ermenistan'ın 3. ülkelere uçuşlarına kattık." dedi.