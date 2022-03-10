Türkiye ve Angola arasında şehircilikte iş birliği

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun 2021 yılı Temmuz ve Ekim aylarında yaptıkları karşılıklı ziyaretlerin ardından iki ülke arasında müzakerelerine başlanan "Şehircilik Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" Ankara'da imza altına alındı.

İmza töreninde konuşan Bakan Kurum, kadastro, şehircilik ve iklim değişikliği alanları başta olmak üzere birçok konuda bakanlık nezdindeki bilgi, birikim ve uygulamaları Angola’da da uygulayabilmek için mutabakat metni imzaladıklarını kaydetti.

Her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ilişkilere daha da ivme kazandırdığını belirten Bakan Kurum, "İnşallah imzalayacağımız mutabakat zaptı ile bakanlıklarımız arasındaki kurumsal temaslar daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Angola’nın planlı büyümesi ve gelişmesi arzusunda olduklarını belirten Kurum, bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her türlü özveriyi göstereceklerini vurguladı.

"İmzalayacağımız mutabakat zaptı ile şehircilik alanında iş birliğimizin gelişerek güçleneceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullanan Kurum, "Başta Sayın Bakan Almeida olmak üzere Angola’nın değerli heyetine ‘Ülkemize hoş geldiniz.’ diyoruz. İlişkilerimizin daha da güçlenmesi, iş birliğimizin daha da artması temennisiyle çabalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmasına, "Türkiye ile Angola arasındaki iş birliğini geliştirecek mutabakat zaptının imzalanması için verdiği katkılardan dolayı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." sözleriyle başlayan Manuel Tavares de Almeida ise iki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin, ülkeler arasındaki ikili iş birliğine önemli ivme kazandırdığını kaydetti.

Arazi planlama, kentsel dönüşüm, coğrafi bilgi sistemleri, gayrimenkul çalışmaları, arazi varlığının haritalandırılması, kadastro çalışmaları, kapasite güçlendirme ve kentsel altyapı çalışmalarının her iki ülkenin sosyal ve ekonomik ortamın geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Manuel Tavares de Almeida, şunları kaydetti:

"Angola, yüzölçümü 1 milyon 246 bin kilometrekarenin üzerinde olan büyük bir ülkedir. 32 milyona yakın nüfusa, ekonomik ve tarımsal potansiyele sahibiz. Yeraltı zenginlikleri ve turizm açısından da ciddi bir potansiyelimiz bulunuyor. Çok uzun bir sahil şeridine ve tropik iklim koşullarına sahibiz. Ülkemiz, bulunduğu topraklar açısından bu imkanlardan istifade edip bu fırsatları değerlendirmek istemektedir. Nüfusumuzun büyük bölümü riskli bölgelerde yaşamaktadır. Türkiye bu tecrübeleri yaşamış ve bu problemleri çözmüş bir ülke. Bu anlamda Türkiye ile temasa geçmek bizim için çok önemliydi. Altyapı konusunda Türkiye’nin tecrübelerine ihtiyacımız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerinin Angola açısından önemli sonuçlar doğurduğunu söyleyen Almeida, Angola hükümetinin ülke ekonomisini çok yönlü hale getirmek için çalışmalar başlattığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle özel sektör yatırımlarının artırılması için birçok çerçeve hazırlanmıştır. Türkiye’de uygulanan kamu-özel yatırım ortaklığının önü açılmıştır. Yabancı yatırımcı için yatırım iklimi geliştirilmiştir. Başkentimiz Luanda, deniz kıyısında bulunan oldukça büyük bir kenttir. Nüfusun hızlı artışına hitap edebilmesi için gayrimenkul projeleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu mutabakat zaptı Angola için çok önemlidir. Türkiye’deki halkın yaşam alanlarının geliştirilmesi yolunda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı da Sayın Murat Kurum’u tebrik ediyorum."

Bakan Almeida, misafirperverliğinden ötürü Kurum’a ayrıca teşekkür ederek, kendilerini Angola’ya davet ettiklerini söyledi. Bakan Kurum da davete icabet edeceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından iki bakan mutabakat zaptını imzaladı.

Şehircilik alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı, "mekansal planlama ve kentsel dönüşüm", "coğrafi bilgi sistemleri", "milli emlak", "tapu, kadastro ve harita", "yerel yönetimler için kapasite geliştirme" ve "kentsel altyapı yatırımları" başlıklarını içeriyor.

Mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve stratejik ortaklığı güçlendirme ve şehircilik alanında iş birliğinin geliştirilmesi, bugünün ve gelecek nesillerin refahı açısından mevcut ve potansiyel kentsel sorunlar için çözümleri ve sürdürülebilir, güvenli ve yüksek kaliteli yerleşmeler ve kentler geliştirecek fırsatların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Şehircilik hizmetlerinin iyileştirilmesi için sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının öneminin kabul edildiği mutabakat zaptında özellikle geçim kaynakları ve çevresel sürdürülebilirlik amaçları gibi uluslararası alanda mutabık kalınmış kalkınma hedeflerinin teşvik edilmesi ve başarılması için gösterilecek ortak çabaların önemi vurgulanıyor.

Mutabakat metninde böyle bir iş birliğinin, tarafların ortak çıkarlarına hizmet edeceği, ekonomik ve sosyal kalkınmalarına katkıda bulunacağı ifade ediliyor.