Üsame Erdoğan kimin oğlu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Üsame Erdoğan'ın nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Erdoğan nikahın ardından çifti tebrik ederken, evlilik cüzdanını geline verdi.

ÜSAME ERDOĞAN KİMİN OĞLU?

Üsame Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın kardeişi Mustafa Erdoğan'ın oğludur.

Usame Erdoğan'ın nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Erdoğan nikahın ardından çifti tebrik ederken, evlilik cüzdanını geline verdi.

ÜSAME ERDOĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Üsame Erdoğan en son muhalif basında yer alan bir haberle gündeme gelmişti.

Halk TV'den Barış Pehlivan, yeğen Erdoğan'ın son dönemde yaygınlaşan e-scooter işine girdiğini yazmıştı.

Pehlivan, yazısında konuyla ilgili şunları dile getirdi:

"Sokaklarda sık sık elektrikli scooter kullananları görüyoruz. Renklerine bakıp sahibi olan markaları anlıyoruz. Kaldırımları işgalinden, trafikte yarattığı tehlikeden, denetimsizliğinden dert yanıyoruz.

Yeni öğrendim... Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan da bu işe girmiş. Turkuvaz renkteki BinBin adlı e-scooter markasının sahiplerinden biri de oymuş.

İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre Erdoğan’ın iş ortakları ise şöyleymiş: Kadir Can Abdik, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim Birpınar, Haris Pojata...

Not olarak düşelim. "