Whatsapp Duruma Müzik Ekleme Yapılıyor mu? WhatsApp durum müzik ekleme nasıl yapılır?

Whatsapp Duruma Müzik Ekleme Yapılıyor mu, Nasıl Yapılır? Whatsapp kullanıcıları tarafından çok sorulan sorulardan oldu. Peki, Whatsapp Duruma Müzik Ekleme Yapılıyor mu, Nasıl Yapılır? İşte adım adım Whatsapp Duruma Müzik Ekleme nasıl yapılır anlatımı.

Whatsapp Duruma Müzik Ekleme Yapılıyor mu?

WhatsApp durum, instagram story tarzında geliştirilmiş, telefon listenizde kayıtlı olan kişiler ile 24 saat sonra otomatik olarak kaybolacak olan fotoğraf ve video paylaşmanın bir yoludur. WhatsApp, video kırpma, video üzerine çizim yapma, emoji ve metin ekleme gibi kullanıcılarının durum paylaşırken ihtiyacı olan bazı temel durum düzenleme özelliklerini sağlar. Ancak tüm bu özelliklere rağmen Whatsapp duruma müzik ekleme özelliğinin olmaması Whatsapp Duruma Müzik Ekleme Yapılıyor mu, Nasıl Yapılır? sorularını doğurdu.

WhatsApp duruma müzik ekleme özelliği olmadığı için doğrudan MP3 veya MP4 formatındaki müziği telefonunuzdan durumunuza eklemeniz mümkün değildir. Ancak, farklı bir uygulama kullanarak durum videonuzuzun arka planına müzik ekleyebilir ve ardından bunu WhatsApp durumunuzdan paylaşabilirsiniz. Bu yazımızda Whatsapp Duruma Müzik Ekleme Yapılıyor mu, Nasıl Yapılır? sorularının cevabını paylaştık.

Whatsapp Duruma Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp sunduğu özellikler arasında video ve resim paylaşımı yaptığınız duruma müzik eklemeniz için bir özellik bulunmamaktadır. WhatsApp durum videonuza arka plan müziği eklemenize yardımcı olabilecek üçüncü taraf uygulamalar vardır. Bu uygulamalar sayesinde seçtiğiniz video ve görselleri durumunuzda paylaşamadan önce düzenleyici aracılığı mp3 müzik eklemeniz mümkün hale gelir.

YouCut uygulamasıyla WhatsApp duruma müzik ekleme

YouCut, WhatsApp’ta müzikli durum paylaşabilmeniz için durum videonuzun arka planına müzik eklemenize yardımcı olan bir uygulamadır. YouCut, bu kategorideki en çok kullanılan uygulamadır. Bu uygulama, videoyu düzenlemek, müzik eklemek için bir sürü özellik sunmaktadır.

YouCut ile, videonuzu kırpabilir, müzik, filtre, metin, emoji ve çok daha fazlasını ekleyebilirsiniz. YouCut uygulamasının çok basit bir kullanıcı arayüzü var ve bu uygulamada beğendiğimiz bir diğer şey de videoya firmanın logosu yani filigran bulunmamasıdır. Whatsapp Duruma Müzik Ekleme Nasıl Yapılır? sorusunun cevabı olacak adımlar.

Whatsapp duruma müzik Ekleme Adımları

1- Telefonunuza You Cut uygulamasını indirin ve kurulumu tamamlayın.

2- Uygulamayı açın ve ekranın altındaki + işaretine dokunun.

3- Şimdi fon müziği eklemek istediğiniz videoyu seçin. Tek bir klibe eklemek için birden fazla fotoğraf ve video da seçebilirsiniz.

4- Düzenleme ekranında, Müzik’e dokunun.

5- Burada üç bölüm göreceksiniz: Öne Çıkanlar, Müziğim ve Efekt.

6- Whatsapp Duruma Müzik Ekleme Uygulaması

7- Yerel galerinizden müzik eklemek için Müziğim’e gidin ve şarkıyı seçin.

8- Öne Çıkanlar altında, YouCut uygulamasından öne çıkan bazı şarkıları bulacaksınız.

9-Videonun sesini kapatmak için alttaki video klibe tıklayın ve sesi minimuma sürükleyin.

10-Müzik ekleme tamamlanınca, ekranın sağ üst köşesindeki Kaydet’e dokunun. Ardından video kalitesini (Yüksek kalite) seçin ve Sıkıştır’a dokunun.

11-Android cihazlarda kullanabileceği You Cut uygulaması ile herhangi videoya uygulamanın kendi müzik listesinden veya telefonunuzdan müzik ekleyebilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan You Cut uygulaması ile Whatsapp duruma müzik ekleme işleminizi yapabilirsiniz.