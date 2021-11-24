WhatsApp yeni özelliğini açtı

WhatsApp, çoklu cihaz özelliğini tüm kullanıcılara açtı. Bundan böyle uygulama kullanıcıları aynı zamanda dört cihazda hesaplarını kullanabilecek.

Uygulama telefona bağlı kalmadan kullanılabilecek.

Kullanıcılar artık çoklu cihaz özelliği ile telefon olmadan bilgisayarda uygulamayı kullanabiliyor. Fakat daha önceleri uygulamayı bilgisayarda kullanmak için telefonun internetiyle bilgisayarınızın eşzamanlı olması gerekiyordu. Yeni özellik sayesinde artık telefonunuza bağlı kalmadan uygulamayı kullanabileceksiniz.

İşte yapmanız gerekenler

Uygulamanın yeni özelliği aktif etmesiyle Whatsapp Web de güncellendi. Uygulama artık çoklu cihaz kullanımı için hazır hale geldi. İşte WhatsApp Çoklu Cihaz kullanmak için yapmanız gerekenler;

Android için;

*WhatsApp'ı açın > Diğer seçenekler'e dokunun.

*Bağlı Cihazlar'a dokunun.

*Çoklu cihaz beta programı'na dokunun.

*BETA PROGRAMINA KATIL'a dokunun.

iPhone İçin

*WhatsApp'ta Ayarlar'a gidin.

*Bağlı Cihazlar'a dokunun.

*Çoklu Cihaz Beta Programı'na dokunun.

*Beta Programına Katıl'a dokunun.

Çoklu cihaz beta programından ayrılma

Android İçin

*WhatsApp'ı açın > Diğer seçenekler'e dokunun.

*Bağlı Cihazlar'a dokunun.

*Çoklu cihaz beta programı'na dokunun.

*BETA PROGRAMINDAN AYRIL'a dokunun.

iPhone İçin

*WhatsApp'ta Ayarlar'a gidin.

*Bağlı Cihazlar'a dokunun.

*Çoklu Cihaz Beta Programı'na dokunun.

*Beta programından ayrıl'a dokunun.

WhatsApp çoklu cihaz beta programına katıldığınız anda bilgisayarda bulunan WhatsApp Web oturumunuz bu nedenle kapanır. 'Bağlı cihazlar' bölümüne girerek parmak izi veya Face ID ile doğrulama yaptıktan sonra QR kodu okutmalısınız. Ardından WhatsApp Web mesajlarınızı bilgisayara aktaracak. Bu işlemlerin ardından artık telefona ihtiyacınız kalmıyor. Mobil telefonunuzun kapalı olması ya da internetinin olmaması durumunda dahi WhatsApp'ı kullanabilirsiniz.