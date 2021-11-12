Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine kışlık yardımı

Yardımeli Derneği, yaklaşan kış ayıyla birlikte kışlık kıyafetleri olmayan vatandaşlara destek oldu. Dernek resmi internet adresinde yardımla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

Evinde yakacağı olmayan, dışarıda kendisini koruyacak kışlık kıyafetleri olmayan, çaresiz insanların durumunu hiç düşündük mü ..İçinde bulunduğumuz şartlardan ve sahip olduğumuz imkanlardan dolayı şükrettik mi Rabbimize..

Her mevsim bir ayettir: Kış da öyle…

Kış gelsin, hoş gelsin…

Kış doğaya gelsin. Tabiata, dağa ovaya, tarlaya bahçeye gelsin: Umut olsun, bereket olsun, bembeyaz huzur olsun.

Sokaklara parklara gelsin: Kartopu olsun, kardan adam olsun, kayak olsun, çocuklara neşe olsun, sevinç olsun..

Hanelere, kimsesizlerin bedenlerine, çocukların ellerine ayaklarına, yüreklerine, gelmesin kış. Kardeşliğe kış gelmesin!

Kardeşlik ayaza kesmesin! Kardeşlik kışa, kara, soğuğa durmasın!

İnsanlık buz kesmesin!

Sıcacık bir haneden, sıcacık bir bedenden, sıcacık bir kardeş elinden yetim kalmasın kimse..

Uzatalım ellerimizi ve ısıtalım kardeşlerimizi… ısıtalım kardeşliği.

Kışın kardeşlerimiz üşümesin.

Bu Kış Yine Kardeşlerimizin Yanındayız

Sevgili Rasulümüzden bir rivayet vardır, hatırlayalım : “ Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” Ya komşusu üşürken, bacası tütmeyen evde otururken ya da dışarıda giyeceği kışlık kıyafeti olmadığı için üşüyen, hastalanan çocuklara şahid oluyorken yapmamız gereken bir şeyler yok mu ?

BİZ HAZIRIZ: SICAK BİR HANEDEN, AKMAYAN BİR ÇATIDAN, SU ALMAYAN BİR ÇİFT AYAKKABIDAN YETİM OLANLARIN YANINDA OLACAĞIZ.

Pandemi ve ekonomik daralma bu yıl çok daha zor geçti. İşini kaybeden, çalışamayan, geçim sıkıntısı çeken aileler, kış mevsiminin ekstra masraflarını karşılamakta zorluk çekmektedirler.

Anadolu’nun dört yanındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla sokak sokak, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi kömür, battaniye, soba, bot, mont ulaştıracağız.

Ben ne yapabilirim ..

81 ilimizde Yardımeli Temsilcileri evlere tek tek giderek, aileleri ziyaret etmekte ve ihtiyaç tespitlerini yaparak yardımcı olmaktadır. Ailelerin yaşadıkları ortamlar ve şartlar birebir gözlenmekte ve durum tespitleri yapılmaktadır. Bazı ailelere kömür yardımı için gidildiğinde, kömürü yakacak sobasının olmadığı görülmüş, mahcubiyet, üzüntü ve mutluluğun bir arada yaşandığı duygulara şahit olunmuştur.

Sizi kardeşliğin sıcaklığına çağırıyoruz..

O halde var mısınız, bugün sokağımızda, mahallemizde ihtiyaç sahibi bir ailenin kapısını çalmaya, onlarla oturup sohbet etmeye, yapabildiğiniz kadarı ile yardımcı olmaya…Daha sonrasında zaten, bu imkanı ve fırsatı bahşeden Allah’a hamd etmenin yollarını arayacaksınız.