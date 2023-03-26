Yargı Pars neden ayrıldı? Pars Savcı diziden ayrıldı mı? Diziden tamamen ayrıldı mı, bir daha geri dönecek mi soruları başta hayranları olmak üzere "Yargı" dizisini izleyen herkes tarafından merakla soruluyor.

Kanal D'de her pazar günü yayınlanan "Yargı" dizisinin ünlü savcı karakteri Pars, son bölümlerde ortalarda görünmüyor. İddiaya göre Pars Savcı'nın fişi çekildi ve diziden ayrıldı. Peki, Pars Savcı neden ayrıldı?

Yargı Pars neden ayrıldı? Pars Savcı diziden ayrıldı mı?

Yargı dizisinin Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrıldığı duyurulmuştu. Sosyal medyada çıkan haberler üzerine Ay Yapım'dan yeni bir açıklama geldi. Yargı dizisinde 'Savcı Pars' karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın, sevilen diziden ayrıldığını duyurmuştu. Ak'ın yaşadığı sağlık sorunları gerekçesiyle diziye veda ettiği belirtilmişti.

"Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. 'Yargı' hız kesmeyen hikâyesiyle seyirci izleyici ile buluşmaya devam edecek."

12 Mart Pazar akşamı yayınlanan 56'ncı bölümde, Savcı'nın yer almaması ve final sahnesinde bir kuyumcuda kesik elin ortaya çıkması dikkat çekmişti. Yargı dizisi, "Senarist Sema Ergenekon tarafından Pars'a intikam güdüsüyle final sahnesi yazıldığı" iddiasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek; yapım olarak bizler de hiç istemesek de Pars karakterinin hikâyesini sonlandırmak zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz" denildi.

Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak 55'inci bölüm çekimleri esnasında önce 3 günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahnelerin çekmeyi reddederek dizimizden ayrılmıştır. Kendisiyle yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmesinin kendisini değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. Ayrılma kararı tarafımızca saygıyla karşılanmış ama hikaye ve yayınlanacak bölümleri riske atmamak adına en azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir. Ancak 'Ne aksayacak hikayenin, ne de aksayacak yayının kendisinden değerli olmadığını' ifade ederek bu iki bölümlük devamlılık teklifimiz reddedilmiştir.

Bu kararı ve bakış açısına saygı duyduğumuzu belirterek yarım bırakılan bölüme sonradan ek sahneler çekildiğini, bölümünün yayınına son anda yetiştirdiğini ve bölüm yapım tarafında aksaklıklar getirdiğini belirtmek isteriz. Halihazırda yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Fakat senaryo çalışmaları büyük bir özveriyle devam etmektedir.

Hikayemizdeki Pars karakterinin birdenbire yok olması ne hikâye, ne de karakter inandırıcılığı açısından mümkün olmayacağı için karakterin öldürülmüş olmasına ki, buna da oyuncunun talebiyle karar verilmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince karakterinin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş ve final sahnesi ise sözü edildiği gibi bir intikam güdüsüyle yazılmamıştır. Hikayeyi tamamlama, havada bırakmama adına gösterilen bir çabanın ürünüdür. Bizleri üzen oyuncumuzun saygı duyduğumuz bu ayrılma kararından ziyade ayrılış biçimi olmuştur.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak 8 Şubat 1986 tarihinde Diyarbakır'da doğdu.

Birçok tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde rol aldı. Yargı adlı Türk televizyon dizisinde canlandırdığı Savcı Pars rolü ile tanınmıştır.

1986'da Diyarbakır'da doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur.

Yükseköğrenimine Ege Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı. Bu eğitimi yarıda bırakarak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında "Tiyatro Non" adlı topluluğu kurdu.

Çeşitli özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Kaleme aldığı "5. Basamak" adlı oyunu, 2008 yılında Mitos Yayınları Oyun Yazma Yarışması'nda mansiyon aldı.

Ben de Özledim dizisi ile dizi oyunculuğuna başladı. Bunu, İçerde, Çukur, Ramo, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Halka, Kurşun ve Ya İstiklal Ya Ölüm adlı diziler takip etti.

2022-20023'te Yargı adlı Türk televizyon dizisinde canlandırdığı "Savcı Pars" rolü ile tanındı.